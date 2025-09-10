Ad
TIM: settembre 2025 regala 300GB in 5G a chi sceglie queste promo

Con TIM il risparmio è assicurato e questa volta se ne sono accorti tutti, ecco cosa si può portare a casa con pochi euro

scritto da Felice Galluccio
Il listino di TIM continua a proporre soluzioni mirate per diverse fasce di clientela, con pacchetti che puntano molto sulla connettività 5G e su bundle ricchi di traffico dati. Le offerte della linea Power e la proposta Young rispondono a esigenze differenti, tra chi cerca il massimo dei giga al prezzo più basso e chi vuole un pacchetto pensato per i più giovani.

TIM Power Supreme e TIM Power Iron

Tra le opzioni più convenienti figura TIM Power Supreme, riservata a chi arriva da Iliad e da operatori virtuali come Fastweb o PosteMobile. Il costo mensile è di 7,99€ e include ben 250 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS. Una soglia di traffico che si adatta a chi utilizza intensamente internet tra streaming, social e lavoro in mobilità.

Accanto a questa si trova TIM Power Iron, che riduce leggermente il prezzo a 6,99€ al mese ma mantiene un pacchetto competitivo. L’offerta prevede 200 giga in 5G, chiamate senza limiti e 200 SMS. Anche in questo caso è attivabile da chi proviene da Iliad e da diversi operatori virtuali, compresi Tiscali e CoopVoce.

TIM Power Special: le versioni New e Pro

La gamma Special si divide in due varianti. TIM Power Special New, al costo di 9,99€ al mese, è dedicata a chi proviene da Iliad e dagli operatori virtuali. Al suo interno troviamo 300 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS. Un pacchetto che mette al centro un volume di traffico particolarmente generoso.

Diversa la TIM Power Special Pro, che mantiene lo stesso prezzo di 9,99€ ma si rivolge a chi proviene da WindTre e Very Mobile. In questo caso la soglia di navigazione è di 100 giga in 5G, sempre con minuti illimitati e 200 SMS. Una scelta che permette a TIM di ampliare la platea di clienti con proposte calibrate a seconda del gestore di provenienza.

TIM Young per gli under 30

Per i più giovani TIM dedica la sua offerta TIM Young. A 9,99€ al mese mette a disposizione 200 giga in 5G, minuti senza limiti e 200 SMS. La condizione per accedere è avere meno di 30 anni, un requisito che permette di intercettare studenti e giovani lavoratori che necessitano di grandi quantità di dati. Le offerte TIM, nel loro insieme, mostrano una strategia chiara: puntare su pacchetti ricchi di giga, differenziando prezzi e soglie in base all’età o al gestore di provenienza. Una gamma articolata che amplia le possibilità di scelta per chi desidera entrare nell’universo 5G di TIM.

