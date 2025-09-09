WhatsApp introduce i quiz nei canali

WhatsApp continua a evolversi con strumenti che puntano a rendere i canali sempre più dinamici e interattivi. Dopo aver introdotto i sondaggi, l’app sta ora sperimentando una novità che potrebbe trasformarsi in uno strumento di grande impatto, i quiz. Tale funzione è stata individuata all’interno dell’ultima versione Android Beta e rappresenta un ulteriore passo verso un’interazione più attiva.

Quiz su WhatsApp: possibili utilizzi e prospettive future

Il quiz, a differenza del sondaggio, non si limita a raccogliere opinioni. La funzione infatti propone una domanda, diverse possibili risposte e una sola soluzione corretta. Gli amministratori dei canali potranno così mettere alla prova i propri follower, verificando in tempo reale quante persone hanno risposto in modo esatto. Dal punto di vista dell’utente, l’esperienza sarà molto intuitiva. Basta selezionare l’opzione scelta e scoprire subito se è giusta o sbagliata. Solo dopo aver partecipato, sarà possibile visualizzare i risultati complessivi, evitando che la decisione sia influenzata dalle percentuali di voto.

La nuova funzione apre tantissime opportunità di utilizzo. Canali educativi potranno usarla come strumento di verifica rapida, proponendo domande su argomenti trattati nelle lezioni. I brand, invece, avranno l’occasione di trasformare i quiz in attività di marketing leggero, stimolando curiosità e rafforzando il legame con il pubblico attraverso giochi a tema. Non mancheranno poi utilizzi più informali, pensati per intrattenere e rendere l’esperienza nei canali più divertente.

Per ora i quiz sono disponibili solo nei canali, ma WhatsApp non esclude un futuro ampliamento anche ad altre sezioni dell’app, come gli stati. L’implementazione, segnalata da WABetaInfo, è ancora incompleta. L’ opzione è in fase di sviluppo e non è chiaro quando arriverà ufficialmente in una versione stabile. Ciò non toglie che il potenziale sia evidente. Insomma, in un settore in cui le app di messaggistica competono per mantenere alto il livello di interazione, i quiz potrebbero diventare un nuovo strumento chiave per fidelizzare le community.