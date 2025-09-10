WhatsApp: entrare in questo gruppo può costarvi davvero caro

Quando parliamo di messaggistica, ovviamente l’applicazione a cui tutti pensiamo e WhatsApp, la nota piattaforma infatti ha conquistato il mondo grazie alle sue funzionalità sempre al passo coi tempi e caratterizzate da una fluidità di utilizzo davvero ineguagliabile, il merito va tutto al team di sviluppo che nel corso degli anni si è impegnato proprio a rendere WhatsApp l’applicazione da bbbattere, fornendola di tutto ciò che serve per garantire al consumatore un’esperienza d’uso davvero soddisfacente.

Nel corso degli anni tutto ciò ha permesso WhatsApp di garantirsi un bacino di utenti composto da miliardi di account, dettaglio che da solo sicuramente rappresenta un punto di forza davvero importante ma che purtroppo rappresenta anche una nota dolente, non tanto per una responsabilità di WhatsApp, bensì per colpa di alcuni utenti poco raccomandabili nonché truffatori, questi ultimi infatti vendono WhatsApp come la chiave di accesso a tantissime vittime potenziali e ovviamente la sfruttano senza pensarci due volte.

Le truffe online ormai sono diventate realtà su WhatsApp e tormentano gli utenti comuni da diverso tempo, anche in Italia il fenomeno purtroppo è arrivato senza nessun tipo di blocco e sta creando davvero tanti problemi, l’ultimo arrivato è proprio uno strano gruppo che promettendo soldi poi vi deruba, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Il gruppo per collaborare con l’inganno

Il gruppo di cui vi parliamo oggi esordisce in modo molto rapido, la vittima viene aggiunta senza nessun tipo di consenso e una volta dentro si propone al malcapitato di guadagnare facilmente svolgendo piccoli compiti, nello specifico mettere like ad alcuni libri oppure scrivere dei commenti, in cambio i truffatori inviano piccoli bonifici come pagamento che viene utilizzato per conquistare la fiducia del malcapitato, non a caso poi nel secondo momento si chiede alla vittima di inviare un bonifico di qualche centinaio di euro sotto la falsa promessa di restituire la somma più volte, la truffa è proprio questa e ovviamente i soldi spariranno nel nulla, il consiglio che Vediamo non appena notate tali elementi e di uscire immediatamente dal gruppo e segnalarlo.