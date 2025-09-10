POCO M7 Pro è scontatissimo su Amazon: costa solo 199 euro

In questi giorni vi ritrovate a poter acquistare il POCO M7 Pro su Amazon con il risparmio assicurato, avete difatti la certezza di poter spendere nettamente di meno rispetto al listino originario, proprio grazie allo sconto che l’e-commerce ha deciso di attivare e di mettere a disposizione di tutti gli utenti.

Lo smartphone si contraddistingue dalla massa per la presenza di dimensioni perfettamente in linea con le aspettative, avendo un peso di 190 grammi con 162,4 x 75,7 x 7,99 millimetri di spessore, per salire poi verso un processore MediaTek Dimensity 7025 Ultra, alle cui spalle troviamo 2,5GHz di frequenza di clock massima, GPU IMG BMX-8-256, per finire con 8GB di RAM ed un buon quantitativo di memoria interna (che è comunque variabile in relazione alla versione scelta).

Il display è da 6,67 pollici di diagonale, AMOLED con una risoluzione massima in 1080 x 2400 pixel, ben 395 ppi e refresh rate a 120Hz, utilissimo per godere di elevata fluidità generale e poter fruire di tutti i contenuti senza limiti particolari.

POCO M7 Pro, ecco la nuova promozione di questi giorni su Amazon

Il suo punto di forza è chiaramente il prezzo di vendita, proprio perché il consumatore già di base dovrebbe pagare un listino di 259 euro, ma solamente nel periodo corrente si ritrova a dover sostenere un investimento finale che corrisponde a soli 199 euro direttamente al seguente link.

Prima di procedere all’acquisto è bene ricordare che la spedizione a domicilio viene gestita direttamente da Amazon, così da avere la certezza di ricevere la merce in pochissimo tempo, con garanzia di 2 anni e possibilità di effettuare il reso entro 14 giorni dalla ricezione. In parallelo, all’interno della confezione non è presente il caricabatterie.