Ad
mercoledì, Settembre 10, 2025
mercoledì, Settembre 10, 2025
AmazonNewsOfferte

POCO M7 Pro è scontatissimo su Amazon: costa solo 199 euro

Costo di 199 euro per l'acquisto di Poco M7 Pro, uno smartphone eccellente e dal risparmio assicurato.

scritto da Denis Dosi
POCO M7 Pro è scontatissimo su Amazon: costa solo 199 euro

In questi giorni vi ritrovate a poter acquistare il POCO M7 Pro su Amazon con il risparmio assicurato, avete difatti la certezza di poter spendere nettamente di meno rispetto al listino originario, proprio grazie allo sconto che l’e-commerce ha deciso di attivare e di mettere a disposizione di tutti gli utenti.

Lo smartphone si contraddistingue dalla massa per la presenza di dimensioni perfettamente in linea con le aspettative, avendo un peso di 190 grammi con 162,4 x 75,7 x 7,99 millimetri di spessore, per salire poi verso un processore MediaTek Dimensity 7025 Ultra, alle cui spalle troviamo 2,5GHz di frequenza di clock massima, GPU IMG BMX-8-256, per finire con 8GB di RAM ed un buon quantitativo di memoria interna (che è comunque variabile in relazione alla versione scelta).

Il display è da 6,67 pollici di diagonale, AMOLED con una risoluzione massima in 1080 x 2400 pixel, ben 395 ppi e refresh rate a 120Hz, utilissimo per godere di elevata fluidità generale e poter fruire di tutti i contenuti senza limiti particolari.

Aprite subito il canale Telegram dedicato alle offerte Amazon, si trovano anche tanti codici sconto gratis in regalo e tutti i migliori prezzi bassi tra cui poter scegliere.

POCO M7 Pro, ecco la nuova promozione di questi giorni su Amazon

Il suo punto di forza è chiaramente il prezzo di vendita, proprio perché il consumatore già di base dovrebbe pagare un listino di 259 euro, ma solamente nel periodo corrente si ritrova a dover sostenere un investimento finale che corrisponde a soli 199 euro direttamente al seguente link.

Offerta
POCO M7 Pro 5G Smartphone, 12+256GB, Argento, Fotocamera Sony da 50MP con OIS, batteria da 5110mAh, ricarica turbo da 45W, display AMOLED da 120Hz (Adattatore di alimentazione non incluso)
POCO M7 Pro 5G Smartphone, 12+256GB, Argento, Fotocamera Sony da 50MP con OIS, batteria da 5110mAh, ricarica turbo da 45W, display AMOLED da 120Hz (Adattatore di alimentazione non incluso)
    219,90 EUR Amazon Prime
    Acquista su Amazon

    Prima di procedere all’acquisto è bene ricordare che la spedizione a domicilio viene gestita direttamente da Amazon, così da avere la certezza di ricevere la merce in pochissimo tempo, con garanzia di 2 anni e possibilità di effettuare il reso entro 14 giorni dalla ricezione. In parallelo, all’interno della confezione non è presente il caricabatterie.

    Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
    Denis Dosi

    Laureato in ingegneria informatica nel lontano 2013, da sempre appassionato di scrittura e tecnologia sono riuscito a convogliare in un'unica professione le mie due più grandi passioni grazie a TecnoAndroid.