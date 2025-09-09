Truffa con testo credibile via SMS e mail: attenti all’inganno pericoloso

Basta poco per far diffondere una truffa sul web, soprattutto quando si tratta di messaggi tramite posta elettronica o via SMS. Questo può accadere in ogni momento e sappiate una cosa: anche i vostri dati personali possono scomparire improvvisamente così come i vostri soldi dal conto corrente. Fate attenzione ai due testi che abbiamo incollato appositamente qui in basso.

La truffa si muove tra gli utenti in Italia, ecco il testo che può metterli in netta difficoltà

Quello che vedete in basso è uno dei classici messaggi che purtroppo stanno fregando gli utenti in questi giorni. Si tratta di una truffa che vuole far credere alle persone di aver trovato un metodo per risparmiare sulle bollette in casa. Lo scopo è quello di far cliccare le persone su un link che porterà alla rovina più totale. Ecco il testo completo:

“NON NE PUOI PIÙ DI RICEVERE BOLLETTE ALTE?

CON LE NUOVE TARIFFE LUCE E GAS

RISPARMI PER DAVVERO!

speciale-tariffe

RISPARMIA IN BOLLETTA

Se il costo di un kilowatt è così basso

(circa 10 centesimi) come mai le bollette sono di centinaia di euro all’anno?

Il problema è legato ai costi fissi dell’energia.

La soluzione te la fornisce specialetariffe, che seleziona per te le offerte luce e gas da partner affidabili e con prezzi di energia e costi fissi più bassi.

SCOPRI SENZA IMPEGNO

RISPARMIA SULL’ENERGIA“.

Un altro inganno invece porta purtroppo il nome rispettabilissimo di Ikea che ovviamente è all’oscuro di tutta questa situazione. Ecco il testo:

“IKEA

Il vincitore di oggi è [Nome della vittima]

SEI STATO SELEZIONATO!

Per ricevere il tuo regalo:

Set di pentole IKEA 365+

Congratulazioni!

Sei stato selezionato per partecipare GRATUITAMENTE al nostro programma fedeltà. Ti ci vorrà solo un minuto per ricevere questo fantastico premio.

Attenzione! Le ricompense sono limitate, non perdere questa opportunità!

Ritira il tuo regalo

© 2025 IKEA GROUP“.