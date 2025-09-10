Vivo X300 Pro, sfida agli iPhone 16 Pro con display piatto e cornici sottili

Sta per arrivare una serie di smartphone che potrebbe stimolare la grande curiosità degli utenti lato Android. Si tratta della gamma Vivo X300 che vuole dichiaratamente competere con Apple e con i suoi iPhone 16 Pro. In particolare, il Vivo X300 Pro è stato sviluppato prendendo come riferimento l’iPhone 16 Pro Max, che ha guidato diverse scelte progettuali dei tecnici cinesi.

Display piatto e cornici ottimizzate

Il Vivo X300 Pro sarà il primo modello della serie a proporre un ampio display piatto da 6,78 pollici, una scelta che si ispira direttamente all’approccio di Apple con iPhone 16 Pro Max. A sottolinearlo è stato Han Boxiao, product manager di Vivo, che su Weibo ha mostrato un confronto diretto con il top di gamma Apple.

Secondo il dirigente, lo spessore delle cornici intorno allo schermo sarà uniforme su tre lati e molto contenuto, al punto da avvicinarsi a quello del modello Apple. A colpo d’occhio la differenza è minima, anche se iPhone 16 Pro Max mantiene una diagonale leggermente superiore, pari a 6,9 pollici.

Più leggero e compatto rispetto all’iPhone

Boxiao ha dichiarato che l’X300 Pro non solo si avvicinerà al rivale per estetica, ma sarà anche più sottile, leggero e compatto, con un design pensato per risultare più confortevole nell’uso quotidiano. Le sue parole suggeriscono un lavoro di ottimizzazione mirato a rendere il dispositivo maneggevole nonostante la diagonale generosa.

Il manager ha inoltre anticipato che nei prossimi giorni analizzerà altri aspetti del nuovo smartphone, indizio che la presentazione è vicina ma non ancora imminente.

Tecnologia BOE e collaborazione con Zeiss

Lo schermo sarà prodotto da BOE, nello specifico con pannelli Q10, e beneficerà della collaborazione con Zeiss per la taratura dei colori. Come tradizione per Vivo, non mancherà un’elevata frequenza di PWM dimming, fissata a 2.160 Hz, pensata per ridurre l’affaticamento visivo e migliorare l’esperienza d’uso prolungato.

Anche il modello base, Vivo X300, è stato oggetto di confronti diretti con Apple, questa volta con l’iPhone 16 Pro. Boxiao ha evidenziato come i bordi ottimizzati e gli angoli arrotondati rendano lo schermo immersivo e il device comodo da impugnare, ribadendo ancora una volta l’intenzione di Vivo di posizionarsi come alternativa concreta ai flagship di Cupertino.