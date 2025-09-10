Ninja Luxe Café Pro debutta in Italia: espresso da bar direttamente a casa

Da oggi, 10 settembre, arriva sul mercato italiano la Ninja Luxe Café Pro, una macchina da espresso che promette di trasformare la preparazione del caffè in un rituale raffinato e professionale. Dalla macinatura dei chicchi freschi con il macinino integrato fino alla creazione di una micro-schiuma vellutata con il sistema Dual Froth, ogni dettaglio è stato studiato per offrire risultati da bar. Che si tratti di un ristretto, di un caffè lungo o di un Americano pressato a freddo, la macchina si adatta a ogni preferenza.

La nuova interfaccia premium e la finitura lucida la rendono anche un elemento di design elegante, ideale per arricchire qualsiasi cucina con un tocco contemporaneo.

Tecnologia e accessori professionali con la nuova Ninja Luxe Café Pro

Uno degli aspetti più innovativi è il sistema Barista Assist, che guida passo dopo passo nella preparazione, suggerendo la macinatura ottimale e le impostazioni più adatte per un’estrazione perfetta. Con un semplice gesto è possibile inserire i chicchi, selezionare il tipo di caffè desiderato e ottenere una miscela equilibrata e aromatica.

La personalizzazione è un altro punto di forza: grazie a cinque preset automatici è possibile scegliere tra diversi livelli di schiuma, inclusa l’opzione extra densa o la schiuma fredda. La macchina integra inoltre un pressino per realizzare cialde uniformi e una lancia vapore isolata, progettata per una pulizia rapida e per garantire una montatura del latte sempre impeccabile.

La confezione include accessori dedicati, come un bricco XL per la schiuma con frusta integrata, il macinino e il pressino incorporati, un pennello per la pulizia, uno starter kit, un cleaning kit e una guida alle ricette, per permettere anche ai meno esperti di ottenere risultati professionali.

Con la Ninja Luxe Café Pro, l’esperienza del caffè fatto in casa compie un salto di qualità, unendo tecnologia avanzata, praticità e cura estetica. Il prodotto è disponibile sul sito ufficiale per 699,99€.