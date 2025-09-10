Vivo pronta a realizzare un nuovo S50 Pro Mini?

La scena degli smartphone compatti sembra pronta ad accogliere un nuovo protagonista. Dopo il successo del Vivo S30 Pro Mini, circolano nuove indiscrezioni riguardo il dispositivo che dovrebbe prenderne il posto. Un modello dalle dimensioni ridotte, ma con ambizioni da top di gamma. A diffondere le prime informazioni è stato il leaker cinese Smart Pikachu, una fonte molto seguita nel settore. Quest’ultimo ha condiviso anticipazioni riguardanti il display, il processore e il comparto fotografico del prossimo arrivo. E non è tutto. Secondo quanto riportato, la nuova famiglia di dispositivi non porterà la sigla “S40”, ma farà direttamente il salto a “S50”. Una decisione che non sorprende, considerando che in molte culture asiatiche il numero 4 è associato alla sfortuna e spesso evitato nei nomi di prodotti.

Vivo si prepara al nuovo S50 Pro Mini: ecco i dettagli

Il modello compatto della serie dovrebbe presentarsi con uno schermo piatto da 6,3 pollici. Il dispositivo si affiderà a un MediaTek Dimensity 9400. Non mancherà il lettore di impronte digitali a ultrasuoni posizionato sotto il display. Mentre sul retro spiccherà una tripla fotocamera, impreziosita da un teleobiettivo a periscopio. Una soluzione che di solito si trova soltanto su dispositivi più grandi e costosi.

Ciò che resta incerto, però, è il nome ufficiale del nuovo smartphone Vivo. Sulla carta si tratta dell’erede diretto dell’S30 Pro Mini, ma non è affatto scontato che venga mantenuto lo stesso suffisso. Il debutto, stando alle indiscrezioni, avverrà in Cina intorno a novembre. Al momento, non è chiaro come verrà gestita la commercializzazione internazionale. In passato, il Vivo S30 Pro Mini è stato esportato con un nome diverso, diventando Vivo X200 FE. Non è da escludere che anche questa volta l’azienda adotti una strategia simile. Ribattezzando il nuovo modello come Vivo X300 FE per i mercati esteri. Una mossa che potrebbe garantire maggiore coerenza tra i diversi mercati a livello globale.