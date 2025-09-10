WINDTRE svela il piano 5G da 200 GIGA a 9,99 €

Se sei tra quelli che odiano dover contare i giga ogni mese, WINDTRE sembra aver capito esattamente cosa serve. La loro nuova offerta punta a togliere ogni pensiero: 200 GIGA da usare a tutta velocità con il 5G, fino a 2 Gbps, e con 12,6 GIGA extra quando sei in viaggio nell’Unione Europea. Non ci sono trucchi: minuti illimitati, 50 SMS inclusi e tutto a soli 9,99 € al mese, con attivazione gratis.

200 GIGA, 5G e roaming UE: il piano WINDTRE completo

Il bello arriva quando pensi all’attivazione. Non serve correre in negozio o fare file infinite: basta un click online, SPID o CIE e in 48 ore la SIM è tua, fisica o eSIM. Il numero arriva subito e se cambi SIM, il credito residuo viene trasferito automaticamente. Praticamente, tutto è pensato per rendere la vita più semplice a chi non ha tempo da perdere.

Ma non è solo una questione di giga. La rete WINDTRE è tra le più estese in Italia: il 99,7% della popolazione è coperta in 4G e il 97% in 5G. Che tu sia in città, in periferia o in viaggio, la connessione è stabile e veloce, e puoi davvero sfruttare ogni contenuto in streaming, videochiamate e gaming senza preoccupazioni.

E se pensi che supporto e assistenza siano noiosi, WINDTRE ha reso anche questo più semplice. Oltre 3.500 negozi sul territorio, un numero gratuito e un’app premiata dagli utenti con 4,3 su 5: con un paio di tocchi puoi controllare i tuoi consumi, cambiare opzioni o ricaricare senza fatica. Non è solo un’app: è il modo più comodo per avere tutto sotto controllo, sempre.

Infine, c’è un tocco di divertimento con WINDAY: ogni giorno ricevi sconti e coupon dai brand più amati e il 10% dei tuoi acquisti su Amazon.it in traffico telefonico. Concorsi, giochi e piccole sorprese quotidiane rendono l’esperienza più allegra, come se la tua connessione non fosse solo funzionale, ma anche un po’ di intrattenimento extra.

In sostanza, WINDTRE propone qualcosa che va oltre un semplice piano telefonico. È una promessa di libertà digitale: navigare senza limiti, rimanere sempre connessi e avere tutto sotto controllo, senza stress. Per chi cerca semplicità, velocità e qualche sorpresa quotidiana, è difficile trovare qualcosa di più completo.