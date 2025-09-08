Vivo X300 e X300 Pro: rivoluzione fotografica in arrivo

L’attesa per la serie Vivo X300 cresce man mano che ci si avvicina al lancio, previsto per Ottobre in Cina. L’azienda ha già iniziato a diffondere dettagli sul comparto fotografico, da sempre elemento centrale della sua strategia. Han Boxiao, Product Manager di Vivo, ha confermato che l’X300 adotterà un sensore principale da 200MP. Non si tratta di un modulo standard, infatti il chip, una versione modificata del Samsung HP9, è stato adattato in esclusiva per Vivo e prende il nome di HPB. Il colore blu, simbolo del marchio, è stato scelto come riferimento per questa personalizzazione.

Vivo X300 Pro con sensori diversi e debutto del Dimensity 9500

Il sensore da 1/1,4” offrirà due modalità principali, ovvero scatti ultra-definiti a 200MP con focale da 23mm e immagini ad altissima qualità da 50MP con focale da 50mm. La stabilizzazione ottica è certificata CIPA 4.5, mentre il gruppo ottico include vetro blu e trattamento Zeiss T* per ridurre i riflessi. Tale approccio conferma la volontà di Vivo di puntare su nitidezza e fedeltà cromatica, aspetti molto apprezzati dagli appassionati di fotografia mobile.

Accanto al modello standard arriverà anche il VivoX300 Pro, con una configurazione diversa. Secondo le indiscrezioni, lo smartphone utilizzerà un sensore principale Sony LYT-828 da 50MP. Il vero elemento distintivo, però, dovrebbe essere un teleobiettivo a periscopio da 200MP, una scelta radicale che lo renderebbe unico sul mercato. In entrambi i modelli sarà presente un’ultra-grandangolare da 50 megapixel, probabilmente basata su sensori Samsung JN1 o JN5. Per il teleobiettivo dell’X300, invece, Digital Chat Station segnala l’impiego di un Sony IMX885 da 1/2 pollice con zoom ottico 3x e funzioni macro.

Oltre alla parte fotografica, la nuova serie segnerà un passo avanti anche sul fronte hardware. Vivo X300 e X300-Pro saranno infatti i primi smartphone a debuttare con il nuovo chipset MediaTek Dimensity 9500, pensato per competere con i SoC più avanzati di Qualcomm e Samsung. Una scelta che conferma la volontà del marchio di posizionarsi tra i protagonisti assoluti del settore. L’appuntamento con il lancio ufficiale è ormai vicino e gli ultimi dettagli non tarderanno ad arrivare. Se le promesse verranno mantenute, la serie X300 potrebbe diventare un punto di riferimento per chi cerca uno smartphone capace di sfidare le fotocamere tradizionali.