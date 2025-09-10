Apple: in arrivo l’iPhone 17 Air senza SIM fisica?

L’era delle SIM fisiche sembra avviarsi verso la fine. A tal proposito, in Europa, Apple sta silenziosamente preparando il terreno per una rivoluzione che negli Stati Uniti è già realtà. Si tratta dei prossimi iPhone che potrebbero presto rinunciare del tutto al classico cassettino per le schede SIM. Tutti i dipendenti dei negozi Apple e dei rivenditori autorizzati dell’Unione Europea sono stati incaricati di completare un corso sull’uso delle eSIM, attraverso l’app SEED. Una preparazione che abbraccia tutti i 27 Paesi dell’UE e che sembra anticipare il lancio dei nuovi iPhone 17.

Apple punta ad eliminare le SIM fisiche?

Negli Stati Uniti, ormai da qualche generazione di iPhone, la SIM fisica è un ricordo. L’iPhone 14 e i modelli successivi funzionano, infatti, solo con eSIM. Ora Apple sembra pronta a esportare tale filosofia anche in Europa. Il salto non è solo tecnico, ma strategico: il design dei nuovi modelli, in particolare dell’iPhone 17 Air, è così sottile che uno slot tradizionale per SIM risulterebbe impossibile senza sacrificare componenti essenziali. Non è escluso che anche altri modelli della gamma possano arrivare sul mercato senza SIM fisica.

Apple sottolinea da sempre i vantaggi della eSIM: maggiore sicurezza e maggiore flessibilità. Per aiutare gli utenti ad orientarsi, l’azienda di Cupertino mantiene un elenco aggiornato degli operatori compatibili a livello mondiale. Con una copertura ormai consolidata negli Stati Uniti e ancora variabile in Europa. La formazione del personale diventa quindi un tassello cruciale per garantire che i clienti possano utilizzare la tecnologia senza difficoltà fin dal primo giorno.

In tal modo, il lancio dei nuovi iPhone non sarà solo una presentazione di nuovi modelli, ma un vero passo verso una connettività più digitale. Uno scenario dove la SIM fisica diventa sempre meno necessaria e il telefono diventa sempre più “intelligente” e sicuro. Considerando tale prospettiva, i nuovi iPhone potrebbero essere pronti ad adattarsi alle esigenze di un mondo in continuo cambiamento.