TIM, arriva Samsung Galaxy S25 FE, ecco i prezzi

A partire dalla giornata del 4 settembre 2025, i clienti dell’operatore telefonico italiano TIM possono acquistare il nuovo smartphone del colosso sudcoreano Samsung, ovvero il nuovo Samsung Galaxy S25 FE. Questo sarà possibile in un’unica soluzione oppure anche a rate, tramite il programma di finanziamento TIMFin. Potranno usufruire di questa opportunità sia i clienti che hanno attiva una linea mobile sia i clienti che hanno attiva un’offerta di rete fissa, il tutto con anticipo zero e tasso zero. Tra i metodi di pagamento, gli utenti potranno scegliere tra pagamento con carta di credito, carta di debito o addebito su conto corrente.

TIM, arriva ufficialmente in catalogo il nuovo Samsung Galaxy S25 FE

Gli utenti potranno ora acquistare anche in comode rate mensili con l’operatore telefonico TIM il nuovo smartphone di casa Samsung, il Samsung Galaxy S25 FE. Quest’ultimo è stato presentato il 4 settembre durante il Galaxy Event. In Italia è disponibile in tre versioni con 128 GB, 256 GB e 512 GB. Con TIM è però possibile acquistare al momento soltanto il modello da 256 GB, ad un costo pari a 13 euro al mese per 30 rate mensili, oppure a 16 euro al mese per 24 rate mensili.

Il nuovo Samsung Galaxy S25 FE dispone di un display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici in risoluzione FHD+ con refresh rate a 120 Hz. Il processore è il soc Exynos 2400 da 4 nm, con 8 GB di RAM. Troviamo poi una batteria da 4 900 mAh con ricarica via cavo, wireless e Wireless PowerShare. Il comparto fotografico include invece una fotocamera principale da 50 MP, un sensore ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 8 MP, affiancate da una fotocamera anteriore per i selife da 12 MP. Il sistema operativo installato a bordo è Android 16 con One UI 8.0. L’azienda garantisce fino a 7 aggiornamenti software e di sicurezza. Dal punto di vista della connettività, lo smartphone supporta 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 e non manca la certificazione di resistenza IP68.