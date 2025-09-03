SmarThings Family Care, Samsung amplia il supporto digitale per le famiglie

Samsung continua a investire nella cura familiare digitale e annuncia un importante aggiornamento per SmartThings -Family Care, la funzione integrata nella piattaforma SmartThings lanciata nel 2024. Disponibile in oltre 200 Paesi, il servizio diventa ora più semplice da configurare e offre strumenti avanzati per restare sempre connessi e assistere i propri cari, anche a distanza.

La configurazione è stata semplificata. Infatti con un semplice link di invito, anche chi ha poca dimestichezza con la tecnologia può attivare Family Care in pochi passaggi. Il nuovo aggiornamento distingue con maggiore chiarezza i ruoli tra assistente e destinatario dell’assistenza. Quest’ultimo mantiene il pieno controllo della propria privacy decidendo quali dati condividere, mentre chi assiste riceve le informazioni necessarie in modo rapido e ordinato.

SmarThing Family Care: notifiche intelligenti e integrazione con Samsung Health

Tra le funzioni di rilievo vi sono le notifiche automatiche, pensate per segnalare eventuali anomalie nell’uso quotidiano degli elettrodomestici. Se un familiare non utilizza la TV o il frigorifero per un periodo di tempo insolito, il sistema invia un avviso all’assistente. Questo può intervenire subito, anche avviando da remoto un robot aspirapolvere con videocamera integrata per verificare la situazione. Gli intervalli delle notifiche sono regolabili, offrendo un controllo flessibile. Un’altra novità importante è l’integrazione con Samsung Health, che consente di monitorare aspetti legati al benessere come ore di sonno, risvegli e passi quotidiani. In questo modo, chi si prende cura dei propri cari può adottare un approccio più preventivo, basato su dati concreti.

Family Care non si limita però solo al monitoraggio domestico. Permette infatti di registrare luoghi importanti come ospedali, farmacie e scuole, seguendo gli spostamenti in tempo reale, sempre con il consenso della persona assistita. In più, i promemoria programmabili aiutano a non dimenticare appuntamenti medici o ricorrenze familiari, garantendo una presenza costante nella vita quotidiana.

Insomma, con questo aggiornamento, Samsung rafforza la strategia di SmartThings come piattaforma fondamentale per la vita digitale delle famiglie, integrando sicurezza, benessere e praticità in un unico ecosistema.