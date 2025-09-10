Xiaomi

Xiaomi ha avviato il rollout di Wear OS 5 per la gamma Xiaomi Watch 2 Pro, lanciata nel 2023. L’aggiornamento sorprende utenti e analisti, considerata la reputazione altalenante dell’azienda nel garantire supporto software costante e prolungato ai propri dispositivi indossabili. La scelta porta nuova linfa a uno smartwatch che, pur non più recente, resta apprezzato per il rapporto qualità-prezzo.

Un aggiornamento inatteso

Negli scorsi mesi, la community aveva espresso dubbi sul futuro software dei dispositivi Xiaomi. L’assenza di comunicazioni ufficiali aveva alimentato il timore che la serie Watch 2 fosse già destinata a un rapido abbandono. L’arrivo di Wear OS 5 cambia la percezione e segna un cambio di passo nella politica degli update da parte del brand cinese. Il rollout riguarda principalmente il modello Watch 2 Pro, ma secondo alcuni utenti online anche il Watch 2 standard avrebbe iniziato a ricevere la nuova versione, sebbene la distribuzione sembri ancora limitata a determinati mercati.

Miglioramenti concreti per gli utenti

Il passaggio a Wear OS 5 introduce ottimizzazioni di sistema che si traducono in maggiore fluidità e tempi di risposta più rapidi. Gli utenti che hanno già installato l’update segnalano un’interfaccia più reattiva e un miglior comportamento nell’apertura delle app. Sono stati apportati anche miglioramenti alla gestione energetica, elemento cruciale per un dispositivo indossabile. Pur non aumentando la capacità della batteria, l’aggiornamento permette di estendere l’autonomia con un uso più efficiente delle risorse. Inoltre, la nuova versione garantisce maggiore compatibilità con le ultime app Google per smartwatch, rendendo il dispositivo più aggiornato rispetto alle esigenze attuali.

Un confronto inevitabile con i concorrenti

Se da un lato l’arrivo di Wear OS 5 rappresenta una notizia positiva per i possessori di Watch 2 Pro, dall’altro apre inevitabilmente un confronto con i principali concorrenti. Samsung e Google, infatti, stanno già preparando i loro modelli di punta per l’aggiornamento a Wear OS 6, previsto nei prossimi mesi. Questo scenario colloca Xiaomi in una posizione intermedia: da una parte premia gli utenti con un aggiornamento atteso, dall’altra evidenzia un certo ritardo rispetto alle strategie software dei leader del settore.