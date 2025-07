Apple iPhone 16 Pro Max ha 300 euro di sconto su AMAZON oggi

Risparmio ai massimi livelli per tutti gli utenti che vogliono acquistare su Amazon, la spesa è nettamente inferiore alle aspettative anche sull’acquisto ad esempio di un mostro sacro del settore della telefonia mobile: Apple iPhone 16 Pro Max può essere vostro con un rapporto qualità/prezzo assolutamente invidiabile.

Considerato (giustamente) uno dei migliori terminali in circolazione, Apple iPhone 16 Pro Max porta con sé dimensioni nettamente superiori al normale, raggiungendo per la precisione 227 grammi di peso ed anche 163 x 77,6 x 8,25 millimetri di spessore, oltre ad una completa resistenza all’acqua o agli agenti atmosferici. Il processore è di ottima qualità, trattasi dell’eccellente Apple A18 Pro, soluzione esa-core, quindi con 6-core, ed una frequenza di clock che si aggira attorno ai 3,78GHz. Al suo fianco trova posto la GPU Apple, con una configurazione che si completa con 8GB di RAM e fino a 1TB di memoria interna (ma questo dipende dalla variante selezionata, ricordando che la memoria non è espandibile).

Apple iPhone 16 Pro Max, l’occasione migliore arriva su Amazon

Apple iPhone 16 Pro Max costa sempre di meno su Amazon, con la possibilità di spendere veramente poco sul listino iniziale di 1489 euro, approfittando appunto della riduzione effettiva del 19% che Amazon ha deciso di applicare giusto in questi giorni. Il prezzo basso può essere colto subito al volo collegandosi qui.

Il comparto fotografico rappresenta a conti fatti il fiore all’occhiello del prodotto, essendo composto da 3 sensori: 48 + 12 + 48 megapixel. Il principale è il più interessante fra tutti, con una risoluzione di scatto complessiva di 8000 x 6000 pixel, passando anche per un teleobiettivo con una apertura di 120 gradi, ottimo per la realizzazione di istantanee in compagnie di amici e parenti. La batteria è forse un lato negativo, ma con questi smartphone è sempre necessario farci i conti.