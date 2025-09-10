Lepmotor B05: ecco la nuova mini elettrica che sfida la ID.3

Leapmotor ha deciso di ampliare il proprio mercato a livello europeo in modo importante dal momento che vuole tenere fede al suo processo di crescita ed ecco che il salone di Monaco 2025 che si sta svolgendo proprio in questi giorni, ha portato al debutto la nuova compatta elettrica B05, quest’ultima andrà a affiancare i modelli già disponibili sul mercato, ovvero il modello T03 e i SUV B10 e C10, a confermare il tutto è stato anche il direttore finanziario del marchio cinese.

Dettagli in più

Ovviamente viene da chiedersi spontaneo come sarà la vettura, nello specifico si tratterà di una compatta che di conseguenza entrerà in competizione con modelli del calibro di Volkswagen ID 3, Cupra Born ed MG4, per quanto riguarda specifiche tecniche molto precise, ancora non si sa tanto, nello specifico voci di corridoio. Anne annunciano che la vettura in questione sarà una versione hatch back della B01 presentata al salone di Shanghai ad aprile, questo modello in Cina è stato presentato in due varianti, una da 132 kW e l’altra da 160 kW, con un’autonomia di 600 km CLTC, ovviamente, ovviamente viene spontaneo chiedersi se l’auto adotterà i medesimi Power Train.

Nonostante tutto, però, vista la strategia attuata dalla società cinese all’interno del mercato europeo, non ci sarebbe nulla di strano nel vedere il nuovo modello proposto anche con una motorizzazione di tipo range extender, per quanto riguarda gli interni invece è lecito ipotizzare che non saranno molto diversi dal classico stile minimalista, piccolo schermo per la strumentazione digitale e un display centrale più ampio da circa 14,6 pollici, l’unica cosa che sicuramente sembra chiara e a caratteri cubitali è che l’azienda sta accelerando fortemente in Europa per cercare di ritagliarsi uno spazio tutto suo, sempre più ampio e competere con i maggiori colossi, non rimane che attendere i prossimi giorni per sapere qualcosa in più in termini di specifiche tecniche ufficiali dichiarate dall’azienda.