OPPO Reno14: arriva un’esperienza immersiva per conoscere il nuovo dispositivo

Milano sarà il punto di partenza di un viaggio che porterà la tecnologia a dialogare con la socialità e i panorami urbani. Sul rooftop Vertigo Milano, nel cuore di via Tortona, prende il via il tour esperienziale legato al lancio della nuova serie OPPO Reno14. L’iniziativa non si limita a una presentazione di prodotto, ma prova a raccontare un modo diverso di vivere la notte. L’idea alla base è semplice: il buio non è un limite, ma uno scenario ricco di possibilità. Le luci della città, i volti degli amici, i momenti condivisi diventano materia da raccontare e conservare, e lo smartphone si trasforma nello strumento per catturare tale energia.

OPPO Reno14: ecco i dettagli delle nuova presentazione

Il percorso ideato è costruito come una narrazione in tre atti. Si parte dalla scoperta, con la possibilità per gli invitati di conoscere da vicino le funzioni del nuovo dispositivo. Poi l’esperienza si sposta verso la creatività: set luminosi e spazi fotografici invitano i partecipanti a sperimentare, a scattare la propria glow photo e a diffonderla sui social con gli hashtag ufficiali. Infine, arriva il momento della celebrazione, con dj set, cocktail e installazioni immersive che animano il rooftop fino a trasformarlo in un vero e proprio club a cielo aperto.

Dopo il debutto nel capoluogo lombardo, il tour di OPPO proseguirà lungo la nostra Penisola. Nel dettaglio, il 14 settembre sarà la volta di Napoli e due giorni più tardi, il 16, toccherà a Roma. Tre notti, tre skyline differenti, un unico filo conduttore: raccontare l’Italia urbana attraverso la luce e l’innovazione offerta dalla nuova serie.

A tal proposito, la nuova serie Reno14 è ufficialmente in fase di lancio. Sull’OPPO Store sono già disponibili le promozioni dedicate, a conferma che l’evento non è solo un appuntamento mondano, ma il tassello di una strategia più ampia. La quale punta a fare della tecnologia OPPO un’esperienza culturale e collettiva.