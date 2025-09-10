Nvidia domina il mercato AI con risultati record

Nvidia si conferma la società simbolo del boom dell’intelligenza artificiale. L’azienda, oggi la più preziosa al mondo, ha pubblicato dati finanziari che mostrano una crescita senza precedenti.

La nuova piattaforma Blackwell ha spinto gran parte di questo successo. I soli processori Blackwell hanno portato ricavi per 27 miliardi di dollari, pari a 25,6 miliardi di euro. Questo risultato si inserisce in un contesto ancora più ampio: il settore dei data center. Qui Nvidia ha registrato 41,1 miliardi di dollari di entrate, circa 39 miliardi di euro. Il dato conferma la fame di potenza di calcolo delle aziende che operano nell’AI.

Grazie a queste vendite, il secondo trimestre ha segnato un fatturato totale di 46,7 miliardi di dollari, equivalenti a 44,4 miliardi di euro. L’aumento rispetto allo stesso periodo del 2024 è stato del 56%.

Profitti record ma ombre dalla Cina

L’utile netto non è stato da meno: 26,4 miliardi di dollari, circa 25,1 miliardi di euro, con un incremento annuo del 59%. Per il CEO Jensen Huang questi numeri riflettono una trasformazione globale. Ha stimato che la spesa mondiale in infrastrutture AI raggiungerà tra i 3 e i 4 mila miliardi di dollari entro il 2030.

Nonostante i successi, la Cina resta una sfida. Nvidia non ha venduto alcun chip H20 a clienti cinesi nell’ultimo trimestre. Ha invece collocato 650 milioni di dollari di H20 a un cliente estero. La situazione resta incerta: le regole americane consentono vendite in Cina con una tassa del 15%, ma le autorizzazioni procedono a rilento.

Secondo la direttrice finanziaria Colette Kress, alcuni clienti hanno ottenuto licenze, ma Nvidia non ha ancora spedito i prodotti. Inoltre, il governo cinese scoraggia l’uso dei chip Nvidia, aumentando i dubbi sulla continuità della linea H20.

Per il terzo trimestre, Nvidia prevede comunque un fatturato di 54 miliardi di dollari, pari a 51,3 miliardi di euro. La stima non considera eventuali vendite in Cina, segno della prudenza con cui l’azienda affronta questa delicata fase.

