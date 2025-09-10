Ad
Starfield : l’esplorazione spaziale sarà più interessante

Bethesda conferma importanti aggiornamenti per Starfield, con un focus sui viaggi interplanetari e sul miglioramento dell’esperienza spaziale tanto attesa dai giocatori.

Starfield

Bethesda ha finalmente parlato del futuro di Starfield. Il team sta lavorando a una serie di novità che puntano a rendere il gameplay spaziale più coinvolgente. In un video developer spotlight, il senior producer Tim Lamb ha spiegato che i viaggi tra i pianeti diventeranno più gratificanti e dinamici.

Queste dichiarazioni confermano alcune scoperte recenti dei fan. Poche settimane fa, alcuni giocatori avevano trovato nei file del gioco riferimenti a incontri spaziali avanzati e a un sistema di viaggio interplanetario ampliato. Quei contenuti sono poi stati rimossi con una patch. Le parole di Lamb suggeriscono che lo studio stia effettivamente sviluppando queste funzioni.

Lamb ha detto: “Non posso ancora entrare in tutti i dettagli, ma parte del team si concentra sul gameplay spaziale. Stiamo aggiungendo nuovi sistemi e alcune piccole sorprese”. Ha anche anticipato novità create dai “creatori verificati” della community, che porteranno contenuti ufficiali aggiuntivi.

Aggiornamenti gratuiti e nuovo DLC

Oltre ai miglioramenti nello spazio, Bethesda svilupperà aggiornamenti gratuiti per il gioco. Lo studio introdurrà anche funzionalità richieste dai giocatori. Inoltre, è in preparazione un DLC incentrato sull’espansione della trama principale.

L’obiettivo è rendere l’esplorazione spaziale un elemento significativo del gameplay. Molti giocatori avevano criticato la sua utilità limitata. Con le novità in arrivo, i viaggi tra i pianeti dovrebbero diventare esperienze più ricche e interattive. Bethesda punta a trasformare l’esplorazione da semplice attività secondaria a parte integrante dell’avventura.

Lo studio non ha ancora fornito date precise per il rilascio degli aggiornamenti o del DLC. Tuttavia, le dichiarazioni indicano che il team lavora con attenzione ai suggerimenti dei giocatori e mira a migliorare l’esperienza complessiva di Starfield.

Mattia Memeo

Studente del quinto anno dell'istituto tecnico Alessandro Volta, appassionato del mondo tech, di musica e di lettura.