Microsoft Surface Laptop 13.8″ a prezzo assurdo: Amazon lo sconta del 27%

Quale giorno migliore se non questo per poter acquistare il Microsoft Surface Laptop da 13.8″ con un incredibile sconto del 27%. La promozione è attualmente attiva sulla pagina web di Amazon e consente di portare a casa questo innovativo device risparmiando tantissimo. Non parliamo infatti di un semplice dispositivo ma di un Copilot+ PC. Ciò significa che integra le nuove tecnologie di intelligenza artificiale rendendo tutto più semplice e intuitivo.

Non passa inoltre inosservato grazie alla presenza di uno schermo straordinario. E’ infatti particolarmente luminoso e dispone della tecnologia HDR potenziata, svela bianchi più nitidi e neri più scuri.

Microsoft Surface Laptop da 13.8″ in offerta

Siete in cerca di un dispositivo con ottime caratteristiche tecniche proposto con un prezzo eccezionale? Oggi potete approfittare dell’occasione giusta per portare a casa questo laptop Surface da 13.8″. Le prestazioni che è in grado di offrire sono del tutto eccellenti grazie a una potenza senza confronti. Potenza che consente di favorire la produttività e creatività di ogni utente che decide di utilizzare questo laptop. Oltre a ciò, anche la NPU ultraveloce consente di eseguire applicazioni basate sull’AI.

Sapevate, inoltre, che con questo Surface è possibile diventare un creator in un solo clic? Per farlo basta premere il tasto Microsoft Copilot su Surface Laptop e trasformare le proprie idee in realtà. Tutto diventa facilmente accessibile con questo laptop realizzato dal marchio Microsoft. Infine, per completare ulteriormente l’esperienza d’uso offerta da questo dispositivo, sono presenti la fotocamere HD anteriore e posteriore che grazie all’AI garantiscono una luminosità perfetta e suoni nitidi. Perché attendere ancora se oggi è possibile risparmiare?

Approfittate subito dello sconto Amazon per poter acquistare questo Microsoft Surface Laptop da 13.8″ solamente 892,23 euro anziché 1229 euro.