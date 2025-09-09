Smart TV Philips Ambilight 4K LED da 75″: prezzo top solamente su Amazon

Meno di 1000 euro per poter acquistare una TV con un design unico. La Smart TV Philips Ambilight 75PUS8919 4K LED non è una classica tv ma un prodotto che si contraddistingue per diversi motivi. Primo tra tutti, ci troviamo davanti a un device con un display da 75″ con piattaforma Titan OS Pixel Precise Ultra HD e Dolby Atmos Sound.

Il design viene reso unico grazie alle luci LED integrate sul retro dello schermo che reagiscono a ciò che si guarda consentendo all’utente di trovarsi completamente immerso in un’atmosfera formata da luci colorate. Oltre a ciò, questo modello di TV a marchio Philips offre immagini ultra nitide grazie alla presenza di un motore Philips Pixel Precise Ultra HD che ottimizza la qualità dell’immagine per offrire immagini chiare e colori ricchi in tutte le scene.

Smart TV Philips Ambilight 75PUS8919 4K LED a prezzo incredibile

Un prezzo incredibile per poter comprare questa Smart TV Philips Ambilight 75PUS8919 4K LED con DOLBY ATMOS. Una caratteristica che non può passare inosservata dato che consente all’utente di immergersi in una dimensione più profonda grazie a effetti sonori unici.

Oltre a ciò, tra i punti di forza di questo televisore smart a marchio Philips c’è la piattaforma Titan OS. La caratteristica? Consente di trovare i contenuti preferiti in pochissimi e semplici passaggi. Se si è in cerca di qualcosa di nuovo, di conseguenza, è possibile sfogliare tra le categorie e vedere i suggerimenti dai migliori servizi di streaming.

Giunti a questo punto non possiamo non ribadire che quella di oggi è un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Se volete dare il via a esperienze visive e sonore uniche per la visualizzazione dei vostri contenuti preferiti, è il momento giusto per procedere con l’acquisto. La Smart TV Philips Ambilight 75PUS8919 4K LED oggi costa solamente 999 euro.