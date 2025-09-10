Ad
mercoledì, Settembre 10, 2025
mercoledì, Settembre 10, 2025
News

iPhone 17: capacità delle batterie ufficialmente confermata da Apple

I dati ufficiali provenienti dalle etichette energetiche obbligatorie pubblicate da Apple, forniscono alcuni chiarimenti sulle batterie

scritto da Felice Galluccio
iPhone 17: capacità delle batterie ufficialmente confermata da Apple

Con la presentazione della gamma iPhone 17, Apple ha reso note anche le capacità effettive delle batterie integrate nei vari modelli. I dati provengono dalle etichette energetiche obbligatorie per il mercato europeo e offrono un quadro chiaro delle differenze rispetto alla serie precedente.

Ecco i valori ufficiali comunicati:

  • iPhone 17: 3.692 mAh (+3,7% rispetto a iPhone 16);

  • iPhone Air: 3.149 mAh;

  • iPhone 17 Pro: 4.252 mAh (+18,7% rispetto a iPhone 16 Pro);

  • iPhone 17 Pro Max: 5.088 mAh (+8,6% rispetto a iPhone 16 Pro Max).

Queste cifre confermano le anticipazioni circolate nei giorni scorsi nei database regolatori e mostrano incrementi consistenti soprattutto per la fascia Pro.

Differenze tra modelli con SIM fisica ed eSIM

In Europa iPhone 17, 17 Pro e 17 Pro Max mantengono ancora il carrellino per la SIM fisica, quindi i dati dichiarati fanno riferimento a queste versioni. Apple ha chiarito che le varianti eSIM-only, disponibili in alcuni mercati, hanno batterie leggermente più capienti grazie allo spazio liberato dall’assenza dello slot SIM.

Per iPhone Air, invece, non ci sono eccezioni: trattandosi di un modello esclusivamente eSIM in tutto il mondo, la capacità di 3.149 mAh è identica in ogni Paese.

Il confronto con iPhone 16

Guardando alla generazione 2024, i progressi sono evidenti. L’iPhone 16 integrava una batteria da 3.561 mAh, e da qui ciò si evince un netto miglioramento. Passando al modello Pro, la batteria è da 3.582 mAh mentre nel Pro Max troviamo un pacco da 4.685 mAh. I nuovi dispositivi dunque segnano un aumento del 19% per il 17 Pro e di oltre 400 mAh per il 17 Pro Max, un incremento che dovrebbe riflettersi in autonomia più lunga e prestazioni stabili anche sotto carico intenso.

Apple ha inoltre presentato un nuovo accessorio dedicato a iPhone Air: una batteria MagSafe compatta, progettata per estendere la riproduzione video fino a 40 ore, pensata per compensare la capacità più contenuta rispetto agli altri modelli della serie.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!