iPhone 17: capacità delle batterie ufficialmente confermata da Apple

Con la presentazione della gamma iPhone 17, Apple ha reso note anche le capacità effettive delle batterie integrate nei vari modelli. I dati provengono dalle etichette energetiche obbligatorie per il mercato europeo e offrono un quadro chiaro delle differenze rispetto alla serie precedente.

Ecco i valori ufficiali comunicati:

iPhone 17: 3.692 mAh (+3,7% rispetto a iPhone 16);

iPhone Air: 3.149 mAh ;

iPhone 17 Pro: 4.252 mAh (+18,7% rispetto a iPhone 16 Pro);

iPhone 17 Pro Max: 5.088 mAh (+8,6% rispetto a iPhone 16 Pro Max).

Queste cifre confermano le anticipazioni circolate nei giorni scorsi nei database regolatori e mostrano incrementi consistenti soprattutto per la fascia Pro.

Differenze tra modelli con SIM fisica ed eSIM

In Europa iPhone 17, 17 Pro e 17 Pro Max mantengono ancora il carrellino per la SIM fisica, quindi i dati dichiarati fanno riferimento a queste versioni. Apple ha chiarito che le varianti eSIM-only, disponibili in alcuni mercati, hanno batterie leggermente più capienti grazie allo spazio liberato dall’assenza dello slot SIM.

Per iPhone Air, invece, non ci sono eccezioni: trattandosi di un modello esclusivamente eSIM in tutto il mondo, la capacità di 3.149 mAh è identica in ogni Paese.

Il confronto con iPhone 16

Guardando alla generazione 2024, i progressi sono evidenti. L’iPhone 16 integrava una batteria da 3.561 mAh, e da qui ciò si evince un netto miglioramento. Passando al modello Pro, la batteria è da 3.582 mAh mentre nel Pro Max troviamo un pacco da 4.685 mAh. I nuovi dispositivi dunque segnano un aumento del 19% per il 17 Pro e di oltre 400 mAh per il 17 Pro Max, un incremento che dovrebbe riflettersi in autonomia più lunga e prestazioni stabili anche sotto carico intenso.

Apple ha inoltre presentato un nuovo accessorio dedicato a iPhone Air: una batteria MagSafe compatta, progettata per estendere la riproduzione video fino a 40 ore, pensata per compensare la capacità più contenuta rispetto agli altri modelli della serie.