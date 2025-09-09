iPhone Air: Apple lancia lo smartphone più sottile della sua storia

Il palcoscenico dell’evento “Awe Dropping” di Apple ha consacrato l’arrivo del primo iPhone a portare il nome Air. L’iPhone Air è il dispositivo più sottile mai prodotto dall’azienda, con appena 5,5mm di spessore e un peso che non supera i 15g. Si tratta di un progetto ambizioso, che inaugura un nuovo capitolo nella filosofia del design targato Apple, puntando su eleganza estrema e leggerezza. Lo schermo OLED da 6,7” con tecnologia ProMotion a 120 Hz rappresenta il cuore di questo modello, pensato per garantire un’esperienza immersiva e moderna. A bordo si trova il chip A19 Pro, realizzato con processo a 3nm, affiancato da 12GB di RAM per sostenere multitasking, grafica e funzioni di intelligenza artificiale integrate in iOS 26.

Lato fotografico, il nuovo iPhone propone una singola lente posteriore da 48MP e una fotocamera frontale TrueDepth da 24MP, soluzione che conferma la ricerca di essenzialità senza compromettere eccessivamente la qualità delle immagini.

iPhone Air: batteria innovativa, disponibilità e prime reazioni

L’elemento più discusso riguarda la batteria dell’iPhone Air. Per mantenere uno spessore record, Apple ha introdotto una nuova batteria in silicio-carbonio, capace di ridurre gli ingombri senza azzerare del tutto l’autonomia. Nonostante questa innovazione, restano però alcuni dubbi. Secondo diversi analisti, tra cui Mark Gurman di Bloomberg, l’iPhoneAir potrebbe rivelarsi limitato rispetto ai modelli Pro sul piano della durata energetica e della flessibilità fotografica. Apple però punta a replicare la strategia che anni fa rese celebre il MacBook Air, trasformando un design sottile in un simbolo.

I preordini dell’iPhone Air partiranno il 12 Settembre, mentre la disponibilità è fissata per il 19 dello stesso mese. In India il prezzo annunciato parte da circa 1,20,999 rupie mentre a livello globale il listino si aggira intorno ai 999 dollari (1239€). Questo posizionamento colloca il nuovo arrivato a metà strada tra il modello base e le versioni Pro, offrendo agli utenti un’alternativa premium più leggera e stilizzata. Con il supporto di iOS 26 e delle sue funzioni AI, come traduzione in tempo reale e gestione intelligente delle chiamate, l’iPhone Air vuole convincere che il compromesso sulla batteria può essere compensato dall’esperienza complessiva.