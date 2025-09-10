OnePlus turbo arriva

OnePlus si appresta a lanciare una nuova linea di smartphone destinata a scuotere il mercato di fascia media. La serie Turbo promette di offrire prestazioni da top di gamma a un prezzo intorno ai 2.000 yuan, pari a circa 240 euro. Una mossa che mira a competere direttamente con i modelli Redmi di Xiaomi, leader consolidati del segmento value-for-money in Cina.

Democratizzare la potenza dei flagship

Secondo indiscrezioni riportate dai leaker Smart Pikachu e Digital Chat Station, OnePlus vuole “democratizzare” l’accesso ai chip di fascia alta. Storicamente, l’azienda ha costruito la propria reputazione integrando i processori più avanzati di Qualcomm nei flagship. Con la nuova serie, la strategia è quella di portare parte di quella potenza anche nei modelli midrange. La scelta del chip resta incerta. Per centrare il prezzo indicato, OnePlus potrebbe adottare il flagship della generazione precedente, come lo Snapdragon 8 Elite, ancora molto competitivo soprattutto sul fronte grafico. Non è escluso neppure un ricorso a MediaTek, che negli ultimi anni ha guadagnato credibilità grazie a soluzioni performanti a costi contenuti.

Un progetto già anticipato

La possibilità di una nuova gamma midrange era emersa già a giugno 2025, quando i primi leak parlavano di un progetto dedicato al confronto diretto con Redmi e Realme. Allora si ipotizzava l’arrivo di un dispositivo con processore paragonabile a quelli delle ammiraglie più recenti. L’indiscrezione trova oggi ulteriore conferma: la serie Turbo sembra destinata a replicare la filosofia del “flagship killer” che rese celebre OnePlus al debutto, ma in un contesto in cui la concorrenza è diventata ancora più agguerrita.

La strategia attorno a OnePlus 15 e Ace 6

Mentre cresce l’attesa per la serie Turbo, l’azienda si prepara anche al lancio del OnePlus 15, previsto a ottobre in Cina. Il modello adotterà il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5 (o Snapdragon 8 Elite 2) con configurazioni fino a 16 GB di RAM e 1 TB di storage, oltre ad Android 15. A seguire arriverà il OnePlus Ace 6, che potrebbe essere commercializzato a livello internazionale come OnePlus 15R. Questa variante utilizzerà probabilmente un processore leggermente meno potente, come lo Snapdragon 8s, mantenendo comunque prestazioni elevate.

Turbo: la fascia media senza compromessi?

La vera incognita resta il bilanciamento tra costi e prestazioni. Integrare un chip di fascia alta in uno smartphone dal prezzo inferiore ai 250 euro richiede compromessi su altri aspetti, come fotocamere, materiali o funzioni premium. Tuttavia, la promessa di OnePlus è quella di creare un midrange competitivo senza sacrificare troppo in termini di potenza. Se l’azienda riuscirà a mantenere queste caratteristiche, la serie Turbo potrebbe ridefinire le aspettative per gli smartphone di fascia media, replicando l’effetto sorpresa dei primi modelli OnePlus.