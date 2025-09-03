Honor 500 arriva presto

Il 2025 si chiuderà con diverse novità per Honor, che dopo aver programmato l’arrivo della gamma Magic8 a ottobre, starebbe preparando un ulteriore debutto di rilievo. Secondo le indiscrezioni di Digital Chat Station, entro dicembre dovrebbe essere presentata ufficialmente la nuova serie Honor 500, destinata a raccogliere l’eredità della precedente generazione. La linea comprenderà almeno due modelli: Honor 500 standard e Honor 500 Pro.

Design sottile e fotocamera da 200 MP

Le informazioni disponibili sono ancora limitate, ma il focus della nuova serie sembra ricalcare la filosofia già vista con gli Honor 400, puntando su un design sottile e un peso ridotto, così da garantire maggiore maneggevolezza. Sul fronte tecnico, la principale novità attesa riguarda il comparto fotografico: entrambi i modelli dovrebbero adottare un sensore principale da 200 MP, lo stesso in termini di risoluzione già visto sulla generazione precedente ma con specifiche aggiornate.

Il produttore punterebbe quindi a migliorare la qualità complessiva degli scatti, probabilmente intervenendo su elaborazione software, stabilizzazione e gestione della luce in condizioni critiche. L’obiettivo dichiarato rimane quello di offrire un’esperienza fotografica da top di gamma anche nella fascia medio-alta, dove Honor sta consolidando la sua presenza.

Il ruolo della serie Honor GT 2

Parallelamente, le indiscrezioni menzionano lo sviluppo della nuova Honor GT 2, che dovrebbe posizionarsi come alternativa più orientata alle prestazioni pure. Secondo i prototipi in circolazione, i modelli GT 2 avrebbero un display OLED piatto da 6,7 pollici con risoluzione 1,5K e bordi leggermente curvi 2,5D.

Il processore, almeno per la versione base, sarebbe ancora in fase di valutazione con test A/B: Honor starebbe valutando sia lo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm sia un nuovo chip identificato con il codice SM8845, ancora inedito. La variante GT 2 Pro, invece, dovrebbe affidarsi al più recente Snapdragon 8 Elite 2, affiancato da una batteria di grande capacità, stimata a 7.200 mAh, per garantire lunga autonomia nonostante le prestazioni elevate. Anche la biometria riceverebbe un aggiornamento, con l’adozione di uno scanner di impronte digitali a ultrasuoni sotto al display, una soluzione sempre più diffusa nei modelli di fascia alta.

Honor Power 2 nel 2026

Nel solco dei rumor comparsi in rete, lo stesso leaker ha parlato anche della futura Honor Power 2, prevista per il primo trimestre 2026. Questo dispositivo, come suggerisce il nome, sarà focalizzato sull’autonomia: la batteria potrebbe raggiungere i 10.000 mAh, un valore mai visto in uno smartphone mainstream e destinato a diventare il punto di forza assoluto della serie. Un simile approccio conferma come Honor stia provando a diversificare sempre di più la propria offerta, con linee specifiche dedicate a performance, fotografia e durata della batteria.

Un finale d’anno affollato per Honor

Il debutto della serie Honor 500 rappresenterebbe quindi un tassello importante nella strategia del marchio. Con i Magic8 attesi a ottobre e l’arrivo dei nuovi modelli entro dicembre, Honor mira a consolidare la sua posizione sia in Cina sia sui mercati internazionali. La crescita del brand nel settore dei pieghevoli e degli smartphone premium è stata significativa negli ultimi due anni, e con la gamma Honor 500 l’azienda cercherà di rafforzare anche la sua offerta nella fascia medio-alta, dove la concorrenza è particolarmente accesa.