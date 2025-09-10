Quando il caldo alimenta la tempesta: l’era delle supercelle

Negli ultimi anni il cielo d’estate ha smesso di avere quell’aria rassicurante che ricordavamo da bambini. I temporali improvvisi che portavano una ventata di fresco sono sempre più spesso sostituiti da tempeste aggressive, capaci di trasformare un pomeriggio afoso in una vera e propria battaglia tra vento, acqua e grandine. Non si tratta solo di percezioni: gli scienziati confermano che le perturbazioni stanno cambiando natura e tra le più temute ci sono le supercelle, colossi atmosferici che sembrano usciti da un film catastrofico.

Supercelle e cambiamento climatico: le mappe di rischio che inquietano l’Europa

Una supercella non è un semplice temporale, ma un ingranaggio enorme che si mette in moto quando aria calda e umida comincia a ruotare con forza. Da quel movimento prende vita una corrente ascensionale che alimenta la tempesta e la rende capace di scatenare fenomeni fuori scala. Grandine grande come palline da tennis, venti che piegano o sradicano alberi e piogge torrenziali che allagano in pochi minuti strade e campagne. Chi si trova sulla traiettoria di queste tempeste sa bene che i danni non si limitano al paesaggio: intere aree possono restare isolate, con raccolti distrutti e infrastrutture compromesse.

Un gruppo di ricercatori svizzeri ha lavorato per oltre dieci anni su modelli climatici capaci di riprodurre il comportamento delle supercelle. Dai dati emerge un quadro preoccupante: se la temperatura media globale dovesse salire di tre gradi rispetto all’epoca pre-industriale, le Alpi diventerebbero un terreno fertile per queste tempeste. Sul versante settentrionale l’aumento potrebbe superare il cinquanta per cento, mentre sul lato sud la crescita sarebbe meno marcata ma comunque significativa.

Il fenomeno, però, non seguirà la stessa logica ovunque. In alcune zone, come la penisola iberica e il sud-ovest della Francia, la frequenza delle supercelle potrebbe addirittura calare. Questo dimostra come il cambiamento climatico non agisca in modo uniforme, ma ridisegni scenari diversi a seconda della geografia e delle condizioni locali.

Ciò che fino a poco tempo fa era considerato raro e quasi esotico rischia di diventare parte del paesaggio estivo europeo. Le supercelle non sono più soltanto un tema da manuale di meteorologia: rappresentano una nuova normalità con cui dovremo fare i conti, accanto alle ondate di calore e ai picchi di afa che già conosciamo.