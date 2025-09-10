Galaxy Z Fold 7, nuove segnalazioni di scrostature della vernice

Il Galaxy Z Fold 7 è sul mercato da poco più di un mese e ha già ricevuto apprezzamenti per prestazioni e funzionalità. Non mancano però, alcune segnalazioni di utenti che stanno screditando un po’ l’immagine del nuovo pieghevole. In diversi casi, soprattutto su Reddit, i possessori hanno documentato la comparsa di scheggiature della vernice sul telaio in alluminio. Le foto pubblicate mostrano aree in cui la vernice sembra essersi deteriorata, anche senza cadute o urti accidentali. A sorprendere è il fatto che il problema non sembri legato a una singola colorazione e che si manifesti persino su dispositivi utilizzati con cura.

Galaxy Z Fold 7, i dubbi restano anche con i caricabatterie ufficiali

Il fenomeno non è nuovo. Già lo scorso anno il Galaxy Z Fold 6 aveva mostrato lo stesso difetto e Samsung era intervenuta con una pagina di supporto. L’azienda spiegava che l’utilizzo di caricabatterie di terze parti non correttamente messi a terra poteva causare correnti di dispersione, in grado di danneggiare il corpo dello smartphone. Per questo motivo la raccomandazione era di usare soltanto alimentatori originali Samsung. Lo stesso avvertimento riguardava accessori come dispositivi EMS, che tramite correnti elettriche potevano interferire con la superficie del telefono.

Se nel 2024 la spiegazione sembrava individuare nei caricabatterie di terze parti la principale causa del problema, le nuove segnalazioni sul Galaxy Z Fold 7 complicano la vicenda. Almeno uno degli utenti coinvolti ha infatti dichiarato di utilizzare un alimentatore ufficiale Samsung da 25W, senza aver mai collegato il dispositivo ad accessori di dubbia provenienza. Un dettaglio che alimenta i sospetti.

La ripetizione del fenomeno a distanza di un anno rischia di pesare sulla percezione della qualità costruttiva dei pieghevoli Samsung, dispositivi che si collocano nella fascia premium con prezzi oltre i duemila euro. Per un pubblico che investe cifre così elevate, anche piccoli difetti estetici possono trasformarsi in motivo di frustrazione e incidere sulla fiducia nel marchio. Al momento, Samsung non ha rilasciato dichiarazioni specifiche sul Galaxy Z Fold 7. Non è escluso che, come accaduto con il Fold 6, vengano pubblicate linee guida o chiarimenti ufficiali nelle prossime settimane. Nel frattempo, resta l’impressione che il tema della durabilità rimanga il vero tallone d’Achille dei dispositivi pieghevoli, nonostante i progressi registrati in prestazioni, fotocamere e software.