Samsung avvia la beta di One UI 8.0 anche per Galaxy S23

Dopo il debutto sui Galaxy S24, la nuova interfaccia One UI 8.0 sbarca ufficialmente anche sulla serie Galaxy S23. Samsung ha iniziato il rollout della beta sui dispositivi del 2023. Dimostrando l’intenzione di estendere rapidamente le novità anche ai modelli meno recenti. Il primo avvistamento del firmware è arrivato dall’India. Qui l’aggiornamento è disponibile per Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra. Ma solo per gli utenti iscritti al programma beta. Il pacchetto ha un peso di circa 3,1 GB. E include sia One UI 8.0 che Android 16. Oltre alle patch di sicurezza di settembre 2025.

One UI 8.0: un passo deciso verso la maturità del software Samsung

Il numero di build, S91xBXXU8ZYHB, è molto simile a quello visto sulle recenti versioni beta della serie Galaxy S25. Lasciando intendere che il codice condivida una base già stabile e avanzata. Questo dettaglio fa pensare che il periodo di beta testing per la serie S23 possa durare meno del previsto. Il lavoro di affinamento svolto da Samsung sembra essere molto più maturo rispetto al passato. In particolare se si considera il ritardo con cui era stata gestita la precedente One UI 7.0.

L’ultima versione della personalizzazione Samsung si presenta con un livello di stabilità sorprendente per una beta. Secondo quanto riportato dai primi utenti, la nuova One UI 8.0 migliora l’esperienza d’uso quotidiana, alleggerendo l’interfaccia e aumentando la fluidità generale. A questo si affiancano numerosi ritocchi estetici, transizioni più naturali, un sistema di notifiche rivisto e una gestione energetica più efficiente. Il tutto viene offerto insieme alle novità di Android 16. Come nuove opzioni di privacy e funzioni IA integrate.

Samsung sta cercando di dimostrare un impegno più concreto nella distribuzione tempestiva degli aggiornamenti software, puntando su una maggiore ottimizzazione. La scelta di includere anche la serie S23 nel programma beta sin dalle prime fasi conferma la volontà dell’azienda di rafforzare il supporto ai dispositivi non più di ultima generazione. Non resta che attendere il rollout mondiale nei prossimi giorni o settimane.