PayPal: ora si può pagare a rate fino a 24 mesi anche in Italia

Si vociferava già da diverso tempo che PayPal l’avrebbe fatto ed ecco che anche in Italia arriva un nuovo servizio di rateizzazione. Gli utenti ora possono utilizzare la nuova opzione “Paga in 6, 12 o 24 rate”, una formula di dilazione già disponibile in altri Paesi e che ora debutta sul nostro mercato. Oltre al solito (e usatissimo) “Paga in 3 rate”, arriva quindi una soluzione tutta nuova, anzi, ce ne sono altre tre che però prevedono degli interessi pagabili chiaramente mese per mese in base al numero di rate scelto.

Con la nuova soluzione, il principio rimane lo stesso, ma la spesa viene distribuita in un periodo più lungo. Al momento del checkout, i clienti idonei possono scegliere di dilazionare l’importo su 6, 12 o 24 mesi, rendendo più gestibili anche acquisti di valore elevato.

Come funziona la procedura di PayPal per 6, 12 o 24 rate

Per attivare il finanziamento è sufficiente selezionare l’opzione rateale al momento del pagamento online. Segue una procedura guidata che richiede la verifica dell’idoneità del cliente. La risposta sull’approvazione è generalmente rapida, ma non tutte le richieste vengono accettate: la disponibilità dipende anche dal commerciante e dal tipo di acquisto.

Se l’operazione viene approvata, PayPal mostra i termini precontrattuali con le condizioni del prestito. I pagamenti sono gestiti in automatico tramite un conto bancario confermato o una carta di debito valida. La prima rata viene addebitata a un mese dalla creazione del piano, mentre le successive seguono con cadenza mensile fino al saldo completo.

Oltre ai pagamenti automatici, il cliente può scegliere di effettuare rimborsi manuali anticipati in qualsiasi momento, senza vincoli aggiuntivi.

In questo modo il mercato dei pagamenti digitali di PayPal ottiene una spinta in più e garantisce alle persone l’opportunità di poter comprare ciò che vogliono senza dissanguarsi tutto d’un colpo. Di certo saranno moltissimi gli utenti che se ne serviranno.