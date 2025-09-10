OnePlus Turbo: quali sono le caratteristiche del nuovo smartphone?

Secondo le indiscrezioni che arrivano dalla Cina, OnePlus starebbe preparando il debutto di una nuova linea di smartphone. Si tratterebbe dei nuovi OnePlus Turbo. A riportare l’informazione è il leaker Smart Pikachu, una fonte solitamente affidabile su Weibo. Per ora i dettagli concreti scarseggiano, ma l’indicazione più interessante è la direzione che il marchio sembra voler intraprendere. Ovvero portare la potenza di chip tipici della fascia più alta anche su dispositivi più accessibili. Già nelle scorse settimane un altro noto informatore, Digital Chat Station, aveva lasciato intendere che OnePlus fosse al lavoro su una proposta simile. Secondo lui, il prezzo di riferimento per il mercato cinese dovrebbe aggirarsi intorno ai 2.000 yuan, cioè circa 240 euro al cambio attuale.

OnePlus Turbo: ecco i dettagli emersi dalle recenti indiscrezioni

Ma quale sarà il “centro” di tale nuovo smartphone? Parlare genericamente di “chip di livello flagship” lascia aperte molte possibilità. La tradizione del brand è quella di affidarsi a Qualcomm per i modelli principali, con i processori più recenti e potenti disponibili. Non a caso il prossimo OnePlus 15 dovrebbe montare lo Snapdragon 8 Elite Gen 5. Allo stesso tempo, è previsto anche il lancio del OnePlus Ace 6 equipaggiato con una versione leggermente meno potente, forse una variante “8s”.

Se però l’obiettivo è contenere i costi senza rinunciare alla potenza, non si può escludere che OnePlus scelga di ricorrere a un processore di generazione precedente. Lo Snapdragon 8 Elite dello scorso anno resta, infatti, un chip di livello molto alto, soprattutto riguardo il comparto grafico. In alternativa, il produttore potrebbe guardare alle soluzioni di MediaTek in grado di garantire performance convincenti a prezzi inferiori. Dunque, i contorni del progetto OnePlus Turbo sono ancora sfocati. Ciò che sembra certo è la volontà dell’azienda di spingersi su un terreno nuovo, puntando a un pubblico più vasto senza rinunciare alle prestazioni. Dettaglio importante nella strategia di OnePlus.