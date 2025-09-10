Renault Clio sesta generazione: crescita, cambiamenti e tante novità

La sesta generazione della Renault Clio è stata svelata nel tardo pomeriggio dell’8 settembre e resterà visibile fino al 13 nello spazio centrale dell’IAA a Monaco. L’attesa è stata altissima, perché accanto alla nuova compatta sono apparsi anche modelli iconici come la Renault 5 Turbo 3E e la Renault 4 E-Tech Electric. Il richiamo è enorme, perché si parla di un’auto che da anni guida le vendite della casa francese.

La Renault Clio poggia sulla piattaforma CMF-B evoluta e guadagna pare centimetri in lunghezza. L’attuale modello misura 4,05 metri, il nuovo dovrebbe essere attorno ai 4,1. Un passo avanti che significa più spazio soprattutto per i passeggeri posteriori. L’estetica sarà inedita, con un frontale che sfoggia fari ridisegnati e una griglia aggiornata. Le linee enfatizzano un look sportiveggiante già accennato nell’attuale generazione. La maniglia posteriore della Renault è poi integrata nel montante C e al retrotreno un lunotto inclinato con spoiler contribuisce a dare dinamismo.

Tecnologia in abitacolo e motori ibridi per la nuova Renault Clio

All’interno, foto spia hanno già nei giorni passati mostrato un’impostazione simile a quella della nuova Renault 5. Ampi schermi digitali per strumentazione e infotainment accolgono il conducente, insieme a un design moderno e funzionale. Si tratta quindi un ambiente più tecnologico e in linea con le esigenze attuali. Sul fronte motori, il diesel uscirà di scena. La strategia prevede propulsori ibridi in due declinazioni: Mild Hybrid e Full Hybrid. In particolare, debutta il nuovo sistema Full Hybrid con motore a benzina da 1,8 litri, già visto sulla Dacia Bigster e destinato a equipaggiare anche Captur e Symbioz. Una scelta chiara, orientata alla sostenibilità senza rinunciare alle prestazioni.

Non ci sarà una versione elettrica, poiché quel ruolo sarà coperto dalla Renault 5 nello stesso segmento. Sarà davvero questa la Clio che cambierà le regole tra le compatte? A Monaco si scoprirà adesso ogni dettaglio, anche quelli fino ad ora sconosciuti, ma sicuro è che la nuova Renault Clio avrà dimensioni più generose, un carattere più deciso e una gamma di motorizzazioni capace di catturare chi cerca innovazione e piacere di guida.