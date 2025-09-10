Ad
CoopVoce EVO 100, l’offerta che porta 100GB e minuti illimitati a meno di 8€

Con EVO 100 CoopVoce conferma la sua strategia di trasparenza e prezzi bloccati nel tempo

Nel mercato sempre più competitivo della telefonia mobile, CoopVoce continua a distinguersi con offerte semplici, chiare e prive di sorprese. L’ultima proposta, EVO 100, prevede 100GB di traffico dati alla massima velocità disponibile, minuti illimitati verso tutti e 1000 SMS ogni mese, al prezzo fisso di 7,90€. La compagnia virtuale, che si appoggia alla rete TIM, ribadisce così una filosofia che ha caratterizzato la sua storia. Ovvero nessun costo nascosto, nessun vincolo e soprattutto tariffe che non aumentano nel tempo. La garanzia “stesso prezzo per sempre” resta uno dei punti di forza della sua comunicazione e rappresenta un elemento di differenziazione rispetto a molti altri operatori.

CoopVoce EVO 100, attivazione semplice e copertura su rete TIM al 99,8%

Il pacchetto EVO 100 di CoopVoce non si limita a offrire grandi quantità di Giga. L’operatore mette a disposizione anche la possibilità di utilizzare l’hotspot senza restrizioni, un piano tariffario trasparente e servizi aggiuntivi come il “LoSai di Coop”, utile per sapere chi ha chiamato quando il telefono è spento o irraggiungibile. Particolare attenzione è riservata anche ai viaggiatori. Ad esempio, per i primi trenta giorni di permanenza in Europa e Regno Unito, i Giga sono disponibili esattamente come in Italia, senza limitazioni o costi extra.

Attivare EVO 100 è un’operazione rapida e immediata. CoopVoce consente di scegliere tra la tradizionale SIM fisica o la più moderna eSIM, attivabile tramite SPID direttamente online. Chi preferisce ricevere la SIM a casa deve affrontare un costo di attivazione di 10€, che include la spedizione, a cui si aggiungono i 7,90€ del primo mese. Lo stesso costo di attivazione è previsto per chi decide di recarsi in uno dei novecento punti vendita Coop sparsi sul territorio. Per i già clienti, invece, il passaggio al nuovo piano EVO 100 richiede un contributo di 9,90€.

Il servizio, come detto, si appoggia alla rete TIM, garantendo una copertura del 99,8% sul territorio nazionale. Ciò significa una navigazione veloce e stabile in quasi tutta Italia, con un’infrastruttura affidabile che assicura un’esperienza paragonabile a quella dei principali operatori tradizionali. CoopVoce, ancora, lega la sua identità al mondo della spesa e della sostenibilità, con formule che premiano comportamenti virtuosi come il programma “ViviBici”.

