Oneplus 12 5G su Amazon: con uno sconto del 9% il prezzo crolla a 699 euro

Il OnePlus 12 5G con 12GB/256GB oggi può essere vostro con un prezzo scontato rispetto al costo di listino. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire per poter avere tra le mani uno smartphone eccellente a un prezzo ridotto. Non a caso, l’obiettivo di Amazon è sempre quello di andare incontro alle esigenze degli utenti proponendo prezzi competitivi.

Con un display AMOLED Super Fluid 2K da 6,82″ questo Oneplus 12 5G vanta della tecnologia LTPO avanzata che scala dinamicamente da 1Hz a 120Hz. Non manca, inoltre, il Dolby Vision HDR, con colore a 10 bit e supporto di riproduzione HDR10+ per esperienze cinematografiche con una qualità delle immagini ultra vivida.

OnePlus 12 5G con 12GB/256GB oggi in offerta+

Oltre all’eccellente display di cui abbiamo parlato poco prima, questo smartphone a marchio Oneplus si contraddistingue grazie a una fotocamera principale da 50 MP con OIS, grandangolo da 48 MP e telecamera per ritratti da 64MP. Tutto ciò consente di avere scatti perfetti in ogni istanze e in tutte le circostanze.

Alla base trova spazio lo Snapdragon 8 Gen 3 con un massimo di 16 GB e grafica di nuova generazione abilitata per il ray-tracing. Inoltre, con l’OxygenOS 14 tutto diventa più veloce e fluido. E’ bene sapere che l’OxygenOS 14 assicura velocità e stabilità del core di nuova generazione e maggiore affidabilità.

Giunti a questo punto sicuramente non mancherà la vostra curiosità in merito all’autonomia di questo smartphone. Non a caso, è presente una batteria da 5400 mAh accompagnata da una ricarica SUPERVOOC a 100 W e ricarica senza fili a 50 W. Non perdete altro tempo se volete acquistare questo smartphone a un prezzo scontato.

Il prezzo proposto oggi da Amazon per acquistare il Oneplus 12 5G è di soli 699 euro anziché 771,43 euro grazie a uno sconto del 9%.