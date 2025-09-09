Tim: bonus giga illimitati con questa super offerta

Un elemento a dir poco imprescindibile all’interno degli smartphone di ognuno di noi sicuramente è il nostro numero di cellulare insieme alla nostra offerta telefonica, quest’ultima nella nostra epoca è diventata indispensabile poiché ci permette di sfruttare al 100% le caratteristiche dei nostri device e soprattutto ci fa restare connessi costantemente con la nostra vita digitale, dettaglio fondamentale al quale non possiamo più sottrarci.

Per svolgere tutte queste attività di conseguenza è necessario usufruire di una promozione che sappia tener testa ai nostri bisogni, offrendoci minuti, SMS e gigabyte di traffico dati nelle giuste quantità per poter svolgere tutto ciò di cui abbiamo bisogno, dal pubblicare una semplice foto sui social fino ad eseguire una chiamata di lavoro video.

Dunque, scegliere la promozione giusta e importante ed ecco che analizzare i cataloghi di offerte presenti qui in Italia rappresenta uno step fondamentale, le opzioni sono tante ed è opportuno vagliarle tutte in modo da trovare la scelta più conveniente ma anche più adatta, proprio in virtù di ciò oggi vi portiamo un’offerta garantita da Tim, noto operatore nazionale italiano, che offre tantissimi giga e addirittura la possibilità di averli illimitati.

Super offerta

L’offerta di cui vi parliamo oggi garantisce a chiunque decide di attivarla 200 GB di traffico dati connettività 5G ultra di team con inutili limitati verso tutti ed 200 SMS verso tutti, la promozione ha un costo di 9,99 € al mese con 10 € come costo di attivazione, ma non è finita qui, il pezzo forte è rappresentato dalla possibilità di evolvere l’offerta per coloro che hanno già una promozione di rete fissa con TIM, in tal caso infatti potrete ottenere giga completamente illimitati al medesimo prezzo di prima, il tutto senza nessun tipo di vincolo contrattuale.

Se siete interessati, l’attivazione può essere effettuata direttamente sul sito ufficiale di TIM e online all’interno della pagina ufficiale dedicata all’offerta.