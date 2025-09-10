Automobili Lamborghini e CAYAGO annunciano SEABOB SE63

Automobili Lamborghini e CAYAGO hanno annunciato l’innovativo ed inedito acquascooter SEABOB SE63. La partnership ha premesso di dar vita al modello più potente mai realizzato da CAYAGO che rivoluziona il settore in termini di design, dinamica ed esperienza d’uso.

Ispirato dal DNA sportivo della Casa del Toro, il SEABOB SE63 si differenzia enormemente da tutti i modelli precedenti. Non si tratta di un variante speciale o celebrativa ma, piuttosto, di una versione completamente riprogettata che incarna novità tecnologiche importanti.

Il sistema di propulsione è inedito e consente di offrire agli utenti una potenza esplosiva, esattamente come accade sulle supercar create a Sant’Agata Bolognese. Per sostenere il nuovo motore, CAYAGO ha riprogettato anche le batterie e ha scelto materiali di altissimo livello per la realizzazione.

Automobili Lamborghini e CAYAGO hanno ideato il nuovo acquascooter SEABOB SE63, il modello più potente di sempre ispirato alla Casa del Toro

L’ampio utilizzo di titanio e magnesio, oltre che della fibra di carbonio per l’albero motore ne sono una prova. Questi elementi uniscono leggerezza e resistenza, oltre a confermare l’attento lavoro di ingegnerizzazione posto nella creazione dell’acquascooter.

Gli ingegneri hanno puntato su due aspetti molto cari ad Automobili Lamborghini: offrire performance elevate e garantire emozioni autentiche. Per questo motivo, il SEABOB SE63 offre un’accelerazione fulminante e una manovrabilità eccezionale.

CAYAGO ha riprogettato anche il sistema dell’ala per migliorare la stabilità di utilizzo. Le impugnature ergonomiche hanno un nuovo disegno che facilita la presa e migliora la sicurezza alla guida. Come conferma il produttore, guidando ad alte velocità il SEABOB SE63 sembrerà di volare sull’acqua.

Dal punto di vista estetico, la partnership con Automobili Lamborghini risulta evidente. Il design ricorda quello delle supercar di Sant’Agata Bolognese con bordi aerodinamici filanti e una silhouette inconfondibile. Il tocco della Casa del Toro emerge anche nelle colorazioni ufficiali oltre che quadro strumenti digitale ispirato a quello delle supersportive. Immancabile il tasto di accensione di derivazione aeronautica, marchio di fabbrica dell’azienda.

Il debutto ufficiale del SEABOB SE63 per Automobili Lamborghini è atteso in occasione del Cannes Yachting Festival. L’avvio della produzione è previsto per il prossimo anno con le consegne che avverranno a partire dall’estate 2026.