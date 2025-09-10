Porsche 911 Turbo S, la sportività si fonde con la versatilità

Porsche ha presentato la nuova 911 Turbo S in occasione del salone IAA Mobility di Monaco di Baviera. La vettura si configura come l’ammiraglia della serie 991 in quanto l’innovativa tecnologia T-Hybrid la rende la 911 più potente mai realizzata.

La supersportiva è in grado di erogare 523 kW pari a 711 CV potendo contare su un innovativo powertrain biturbo. La potenza è scaricata sulle quattro ruote grazie alla trazione integrale che conferisce prontezza di risposta, tenuta di strada e comfort.

La nuova Porsche 911 Turbo S coniuga la sua anima sportiva con quella più pratica, diventando anche un’auto da utilizzare quotidianamente. Disponibile sia in versione coupé che cabriolet, gli ingegneri hanno lavorato su moltissimi aspetti della precedente generazione per migliorare ogni aspetto.

Come affermato da Frank Moser, Vice President della linea di modelli 911 e 718: “La 911 Turbo S rappresenta il modo più completo e versatile di guidare una Porsche 911. Che si tratti di un uso quotidiano, di percorrere lunghi tratti in autostrada o di scendere in pista, siamo riusciti a rendere la nuova 911 Turbo S ancora più confortevole, più personalizzabile e allo stesso tempo notevolmente più veloce rispetto al modello precedente”.

Dal punto di vista stilistico, la nuova 911 Turbo S può contare si una carrozzeria dotata di una carreggiata più larga rispetto alle Carrera. Il paraurti posteriore è stato ridisegnato così come le fiancate per favorire il flusso aerodinamico. In questo modo è possibile indirizzare l’aria per raffreddare le componenti interne oltre che per far funzionare al meglio i sistemi di aerodinamica attiva.

Le alette di ventilazione attive, il diffusore anteriore attivo, lo spoiler anteriore a incidenza variabile e l’alettone posteriore estendibile sono ereditati dal modello precedente ma sono stati ottimizzati. La nuova 911 Turbo S Coupé può vantare una riduzione del 10% della resistenza all’avanzamento con benefici sulla dinamica di guida.

Gli ordini della nuova Porsche 911 Turbo S sono già aperti con prezzi che partono da 280.157 euro per la versione coupé e da 294.667 euro per la variante cabriolet. Le consegne in Europa sono prevista tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.