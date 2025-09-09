Insta360 Ace Pro 2 si rinnova con l’edizione limitata Bianco Artico

All’IFA 2025 di Berlino, Insta360 ha deciso di dare un tocco diverso alla sua action cam di punta, presentando la Ace Pro 2 Bianco Artico. Una scelta che guarda al design oltre che alla tecnologia, pensata per chi vive la città con uno stile personale e cerca strumenti che sappiano integrarsi anche dal punto di vista estetico. L’inedita colorazione, elegante e minimalista, rappresenta un’alternativa al tradizionale nero che domina il settore.

La nuova finitura non altera le specifiche tecniche già apprezzate della Ace Pro 2. Restano quindi la possibilità di registrare video fino a 8K, l’obiettivo Leica SUMMARIT e gli algoritmi di imaging basati su intelligenza artificiale. Tra i punti più interessanti c’è anche l’accesso diretto ai profili colore Leica, che consentono di ottenere tonalità più fedeli e dall’aspetto cinematografico, riducendo la necessità di interventi in fase di editing.

Accessori per ampliare la creatività

La presentazione berlinese è stata anche l’occasione per ribadire la collaborazione tra Insta360 e Leica, un binomio che unisce competenze ottiche e innovazione digitale. L’obiettivo comune è offrire strumenti che semplifichino il lavoro di videomaker e vlogger, garantendo al tempo stesso risultati di alto livello.

Oltre alla nuova colorazione, è stato introdotto un set di accessori dedicati. Tra questi spiccano il Coperchio del Touchscreen Direzionale, utile per inquadrature dall’alto in stile videocamera tradizionale; il Filtro Black Mist, pensato per dare ai ritratti un look più morbido; l’Impugnatura Power Mini, che integra una batteria aggiuntiva e un piccolo treppiede; e la compatibilità con il Microfono Air, un trasmettitore wireless da soli 7,9 grammi capace di registrare audio a 48 kHz con riduzione del rumore.

La Insta360 Ace Pro 2 Bianco Artico è disponibile dall’8 settembre 2025 al prezzo di 529,99 €, acquistabile tramite Insta360 Store, Amazon e rivenditori selezionati. Si tratta di un’edizione limitata destinata a rimanere sul mercato per un periodo definito, con la particolarità di non essere distribuita negli Stati Uniti.