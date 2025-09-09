Ad
Samsung dice addio a TizenOS sugli smartwatch

Addio a TuzenOS: dal 30 settembre 2025 termina il supporto, un passaggio definitivo a Wear OS chiude un capitolo lungo oltre dieci anni

scritto da Ilenia Violante
La storia di TizenOS sugli smartwatch Samsung sta arrivando al suo epilogo. Come annunciato ufficialmente a giugno, dal 30 settembre 2025 non sarà più possibile scaricare alcun contenuto per i dispositivi basati sul sistema operativo proprietario del colosso coreano. Si tratta dell’atto conclusivo di una transizione iniziata già da tempo. Il Galaxy Watch 3, presentato nel 2020, è stato l’ultimo modello a utilizzare TizenOS prima che Samsung abbracciasse Wear OS in collaborazione con Google.

Smartwatch TizenOS, cosa cambia per gli utenti e i modelli coinvolti

Il percorso verso la dismissione è stato graduale. Prima lo stop alla vendita di contenuti a pagamento, avvenuto il 30 settembre 2024. Poi, dal 31 marzo 2025, la rimozione anche dei contenuti gratuiti dal Galaxy Store. Ora arriva la chiusura definitiva, niente più download, aggiornamenti o nuove app. Restano funzionanti soltanto le applicazioni già installate, che però non potranno essere recuperate in caso di eliminazione.

Gli orologi già in uso continueranno a funzionare, ma con evidenti limiti. Gli utenti non potranno reinstallare software eliminati né contare su nuove versioni delle app esistenti. Tra i modelli interessati ci sono alcuni dei più iconici della gamma Samsung. Si parte dalla prima generazione di Galaxy Gear fino ai Watch 3, passando per GearS2, S3 e le due versioni di WatchActive.

Per chi ancora utilizza uno di questi dispositivi, la conseguenza principale sarà l’impossibilità di accedere a nuove funzioni o aggiornamenti di sicurezza. In altre parole, resteranno strumenti affidabili per monitorare attività e notifiche, ma sempre più isolati rispetto al mondo Galaxy attuale. Samsung ha già da tempo scelto Wear OS come piattaforma principale, convinta che la collaborazione con Google offra maggiori prospettive di crescita e un ecosistema più ricco di app. L’addio a Tizen sugli smartwatch non segna però la fine del sistema operativo in sé. In quanto continuerà infatti a vivere e a svilupparsi sulle smart TV Samsung, dove rimane la piattaforma di riferimento.

