Smart TV Samsung QLED 4K 55″: il prezzo offerto da Amazon è incredibile

Prezzo incredibilmente vantaggioso per questa Smart TV Samsung QLED 4K da 55″. Un prezzo che viene reso speciale dal colosso dell’e-commerce Amazon, come sempre attento alle esigenze degli utenti e, di conseguenza, sempre pronto a proporre prezzi imperdibili. Se siete in cerca di un nuovo televisore con ottime caratteristiche tecniche sicuramente questo vi sorprenderà.

A partire dalla tecnologia Quantum Dot, che cattura la luce e la trasforma in colori luminosi conservando tutto il loro realismo, alla Motion Xcelerator 120Hz che è in grado di offrire un’esperienza di gioco straordinaria con immagini fluide in ogni istante. Questi, naturalmente, sono solamente alcuni degli aspetti che contraddistinguono questa TV a marchio Samsung.

Smart TV Samsung QLED 4K da 55″ a prezzo shock

Samsung è certamente un marchio sempre pronto a sorprendere gli utenti con prodotti tech del tutto innovativi. Questa Smart TV QLED 4K è un esempio. Tra le principali caratteristiche di questo device non possiamo non porre l’attenzione sul Quantum Processor con risoluzione 4K che offre sia colori che luminosità straordinari. Oltre a ciò, l’AirSlim Design contraddistingue il profilo che è incredibilmente sottile.

Oltre a un’esperienza visiva unica e immersiva, l’Audio surround 3D sincronizzato consente di ascoltare contenuti con una qualità eccellente. Oltre a ciò, infatti, il Q-Symphony assicura una perfetta armonia tra la soundbar, che può essere acquistata separatamente, e gli altoparlanti del televisore. Non perdete altro tempo se volete acquistare questa Smart TV Samsung QLED 4K a un prezzo super vantaggioso. Non dimenticate che grazie al gaming Hub è possibile accedere ai giochi in modo facile e veloce, mentre il FreeSync Premium offre una vera esperienza di gioco HDR. Approfittate subito del prezzo messo a disposizione da Amazon, ovvero di soli 599 euro.