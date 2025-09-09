Google Chrome

Google sta lavorando a una nuova funzione per Chrome su Android che potrebbe cambiare il modo in cui gli utenti fruiscono dei contenuti online. Il browser non si limiterà più alla lettura automatica delle pagine web, ma offrirà sintesi audio generate dall’intelligenza artificiale, capaci di trasformare il feed Discover in un’esperienza simile a quella di un podcast personalizzato.

Dal testo alla voce: la tecnologia dietro la novità

Il progetto sfrutta l’infrastruttura già impiegata da NotebookLM, il sistema di Google che sintetizza testi complessi in versioni più brevi e comprensibili. In Chrome, questa tecnologia viene applicata direttamente al feed di notizie, generando riassunti vocali in tono colloquiale. La differenza rispetto a un semplice text-to-speech è significativa. Invece di leggere parola per parola, il sistema rielabora il contenuto e lo presenta con una voce naturale, avvicinando l’esperienza a una conversazione radiofonica. L’obiettivo è ridurre i tempi di lettura e rendere la fruizione delle news più scorrevole, anche in movimento.

Una fruizione simile a una playlist

Il funzionamento della nuova opzione, denominata “Listen to the feed”, ricorda quello di un player multimediale. Con un tap si avvia la riproduzione delle notizie sintetizzate, con la possibilità di mettere in pausa, saltare avanti o indietro di dieci secondi e passare all’articolo successivo. La grafica dell’interfaccia richiama quella di un comune lettore musicale, adattandosi al tema chiaro o scuro del dispositivo. In questo modo l’esperienza appare integrata nel sistema, senza bisogno di app aggiuntive. Il feed Discover diventa così una sorta di playlist informativa, pronta a trasformarsi in un flusso audio continuo.

Un test ancora limitato

La novità è stata individuata nelle versioni Canary di Chrome per Android, disponibili solo per sviluppatori e utenti che partecipano ai test sperimentali. Secondo quanto riportato, la funzione risulta attiva su un gruppo ristretto di account, in linea con la strategia di test A/B adottata da Google per le nuove funzioni. Non ci sono ancora date ufficiali per il rilascio pubblico, ma l’azienda potrebbe annunciare la disponibilità entro la fine del 2025, forse in concomitanza con un aggiornamento più ampio delle funzioni IA integrate in Android.

Impatti sull’esperienza utente

Se confermata, la funzione introdurrebbe un cambio di prospettiva importante. Chrome passerebbe dall’essere un semplice strumento di navigazione e lettura a un assistente informativo “hands-free”, capace di raccontare le notizie al posto dell’utente. Questa trasformazione si rivela particolarmente utile in contesti di mobilità, quando leggere non è pratico ma ascoltare sì. Inoltre, le sintesi vocali rendono accessibili i contenuti anche a chi preferisce un approccio audio piuttosto che visivo.