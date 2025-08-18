Google Maps si rinnova su Wear OS con il design espressivo Material 3

Google ha iniziato a distribuire un aggiornamento importante per la versione di Maps dedicata agli smartwatch con Wear OS. Dopo i cambiamenti già introdotti per Google Calendar, Keep e Contatti, l’app di navigazione adotta ora il design basato su Material 3, la filosofia estetica che a breve accompagnerà sia Android 16 QPR1 sia Wear OS 6.

Il cambiamento non si limita però a piccoli dettagli. Secondo le prime testimonianze degli utenti, il nuovo stile coinvolge l’intera applicazione, compresi i riquadri rapidi consultabili dal quadrante. Un utente del forum Reddit dedicato ai Pixel Watch ha mostrato uno screenshot del nuovo stile, caratterizzato da linee più moderne e un’organizzazione visiva che riflette il linguaggio grafico di Material3 Expressive. Come spesso accade con le app Google, il lancio non è immediato per tutti, ma graduale e gestito tramite aggiornamenti lato server.

Google Maps: distribuzione graduale e aggiornamenti dall’app store

Per accedere al nuovo design, è sufficiente avere installata sullo smartwatch l’ultima versione di GoogleMaps disponibile sul Play Store. L’attivazione effettiva dipende da Google, quindi il passaggio potrebbe richiedere giorni o settimane prima di raggiungere la totalità degli utenti. Si tratta comunque di un aggiornamento che rientra nel più ampio processo di unificazione visiva delle app di Big G.

Chi vuole restare sempre aggiornato può partecipare al programma Beta di Google Maps per Android, scaricando in anteprima le versioni di prova e scoprendo così in anticipo le novità grafiche e funzionali che verranno poi estese anche su Wear OS. In alternativa, è possibile scaricare manualmente gli APK dal portale APKMirror, qualora il programma beta fosse completo.

L’arrivo del Material 3 Expressive segna un ulteriore passo verso l’evoluzione grafica del sistema operativo per smartwatch. Con l’introduzione di Wear OS 6, prevista per il prossimo mese, è probabile che anche altre app ricevano lo stesso trattamento, portando a una maggiore coerenza visiva e a un’esperienza d’uso più moderna.