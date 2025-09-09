Iliad introduce le eSIM per le aziende e potenzia iliadbusiness

Iliad ha annunciato l’arrivo delle eSIM anche per i clienti iliadbusiness, il pacchetto dedicato a imprese e Partite IVA. La novità permette alle aziende di gestire le proprie linee in maniera più agile, grazie a un’attivazione digitale che elimina la necessità della SIM fisica e riduce il rischio di smarrimenti o danneggiamenti.

Il processo è stato studiato per essere rapido: dopo la sottoscrizione, l’utente riceve via e-mail le istruzioni per installare la scheda virtuale sullo smartphone, sia con sistema iOS sia Android. Una volta attivata, la eSIM resta sempre disponibile sul dispositivo e può essere trasferita in caso di cambio telefono. L’operazione di attivazione o conversione dalla SIM tradizionale ha un costo unico di 9,99 euro più IVA. Rimane comunque possibile richiedere la SIM fisica per chi preferisce la modalità classica.

L’offerta iliadbusiness e i servizi inclusi

L’ingresso delle eSIM si inserisce in un contesto più ampio che vede iliadbusiness come una proposta pensata per dare alle aziende la stessa trasparenza già apprezzata dai clienti consumer. Il piano prevede 300 GB di traffico dati con 5G, chiamate e SMS illimitati in Italia, 20 GB validi nei Paesi dell’Unione Europea e 5 GB aggiuntivi da utilizzare in oltre 30 Paesi extra UE, tra cui gli Stati Uniti. Tutto questo a un prezzo di 11,99 euro più IVA al mese, senza vincoli né costi nascosti.

Oltre alla connettività, il servizio mette a disposizione strumenti dedicati al mondo professionale. Le aziende possono contare su un consulente iliad reperibile 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno, oltre alla possibilità di sospendere e riattivare le linee in base alle esigenze, utile ad esempio per i lavoratori stagionali o per progetti a termine. L’area personale consente infine di gestire in autonomia i profili e le SIM attive, semplificando l’amministrazione quotidiana.

Con questa novità, iliadbusiness aggiunge un tassello importante alla sua offerta, puntando su praticità e innovazione per attrarre sempre più realtà aziendali.