Samsung riavvia il rilascio di One UI 7: aggiornamento disponibile di nuovo sui Galaxy S24

Dopo una pausa forzata, Samsung riprende ufficialmente il lancio della One UI 7. Ovvero la nuova versione dell’interfaccia personalizzata basata su Android, destinata alla serie Galaxy S24. L’aggiornamento, inizialmente, era stato distribuito anche in Italia, ma un bug legato al sistema di sblocco aveva costretto l’azienda a sospenderlo dopo pochi giorni. La risposta, però, non si è fatta attendere. I tecnici infatti hanno individuato e corretto il problema, permettendo il ritorno della versione stabile dell’update a partire dalla Corea del Sud.

Aggiornamento per tutti i Samsung Galaxy: da aprile a giugno

La notizia, trapelata nelle ultime ore, ha subito alimentato le speranze degli utenti europei. Anche se non vi è ancora una data ufficiale per ogni Paese, Samsung ha assicurato che l’aggiornamento sarà rilasciato pian piano in tutto il mondo. Il download tornerà quindi accessibile anche per chi possiede un Galaxy S24, S24+ o S24Ultra in Italia, nei giorni a venire. Per controllare manualmente la disponibilità, è sufficiente entrare nel menu “Aggiornamenti software” del proprio smartphone.

Il lancio della One UI 7 non si ferma però ai soli modelli di punta. Samsung infatti ha pianificato un rilascio che coinvolgerà numerosi dispositivi fino all’inizio dell’estate. Ad aprile riceveranno l’aggiornamento anche i Galaxy S23, Z Fold 6, ZFlip6 e diversi tablet della serie Tab S10. A maggio sarà il turno delle serie S22, ZFold 4, ZFlip4, dei tablet TabS9 e degli smartphone GalaxyA più recenti. Il terzo e ultimo blocco è previsto per giugno e comprenderà i modelli GalaxyTab S9 FE, GalaxyA73, A25, A15 e altri dispositivi di fascia media.

La nuova interfaccia introduce piccoli ma visibili cambiamenti grafici. Tra cui icone ridisegnate e notifiche dal design più morbido. Le prime reazioni che si sono registrate a riguardo sono un po’ contrastanti. Alcuni utenti apprezzano le novità, altri faticano ad abituarsi. C’è chi ha già testato versioni non ufficiali tramite ADB, segno della curiosità crescente attorno all’aggiornamento. Samsung, intanto, prosegue con cautela per garantire la massima compatibilità su ogni modello.