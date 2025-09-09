Pale blu e pistoni: il nuovo approccio all’energia marina affidabile

C’è qualcosa di affascinante nel pensare che il mare, con il suo movimento instancabile, possa diventare una delle chiavi per un futuro più sostenibile. Non è una fantasia lontana, ma una possibilità concreta che sta prendendo forma nel porto di Los Angeles, dove un impianto pilota sta trasformando le onde in elettricità. L’idea arriva da Eco Wave Power, una giovane realtà israeliana che ha deciso di affrontare una sfida che per anni sembrava impossibile: rendere l’energia del mare non solo un sogno, ma una risorsa quotidiana.

Energia marina prevedibile: il potenziale nascosto delle onde costiere

La scena è quasi poetica: delle pale blu galleggiano sull’acqua, muovendosi al ritmo costante delle onde. A prima vista potrebbero sembrare strani oggetti decorativi, eppure dietro quel movimento c’è un meccanismo ingegnoso. Le pale salgono e scendono come tasti di pianoforte e, con ogni movimento, spingono pistoni idraulici collegati a un fluido biodegradabile. La pressione accumulata mette in moto una turbina che produce corrente, pronta a entrare nella rete. Un processo semplice, lineare, quasi elegante nella sua logica naturale.

Ma il vero punto rivoluzionario è l’affidabilità. Il sole tramonta, il vento si placa, ma il mare non smette mai di muoversi. È questo ritmo continuo a rendere le onde una fonte così preziosa: prevedibile, stabile, costante. E i numeri fanno sognare: secondo il Dipartimento dell’Energia americano, il potenziale delle onde lungo la costa ovest sarebbe sufficiente da solo a coprire il fabbisogno elettrico di 130 milioni di abitazioni.

Naturalmente non tutto è stato semplice. In passato molti progetti simili sono stati distrutti dalla forza stessa del mare. Ma Inna Braverman, fondatrice di Eco Wave Power, ha cambiato approccio. Invece di sfidare l’oceano in alto mare, ha scelto di avvicinarsi alla costa, ancorando i dispositivi a strutture già esistenti. Così i costi di manutenzione calano drasticamente e, in caso di tempesta, le pale si sollevano da sole, salvando l’impianto.

Il progetto di Los Angeles non è isolato. A Jaffa, in Israele, le onde alimentano già 100 case, e nel 2026 a Porto, in Portogallo, se ne aggiungeranno 1.000. L’obiettivo è ambizioso: arrivare a impianti da 20 megawatt, abbastanza potenti da competere con l’eolico.

Forse, tra qualche anno, guardando il mare non penseremo più soltanto alla sua bellezza, ma anche alla sua capacità di accendere le nostre case.