Arriva la turbina più potente del mondo: ecco i dettagli

Nei mesi scorsi è emerso un nuovo progetto che promette di rivoluzionare il panorama delle rinnovabili. Ciò sarà possibile grazie ad una turbina eolica. Di cui dimensioni e capacità senza precedenti. Tale struttura, una volta completata, sarà in grado di produrre circa 68 milioni di kilowattora all’anno. Una quantità di energia pulita sufficiente a fornire elettricità a quasi quaranta mila abitazioni. A portare avanti tale iniziativa è la Dongfang Electric Corporation. Le dimensioni delle componenti di tale turbina offrono un chiaro segno della sua portata innovativa. Tre pale, ciascuna lunga 153 metri e dal peso di circa 83,5 tonnellate, sono state imbarcate al porto di Yantai, nella provincia cinese di Shandong. Quest’ultime verranno così trasportate verso il sito di installazione.

Iniziano i lavori per la costruzione della nuova turbina eolica

Dopo aver superato tutti i test statici nel maggio scorso, le pale si dirigono ora verso una base di prova in mare aperto dove affronteranno l’ultima fase di valutazioni. Quest’ultime hanno lo scopo di testare la resistenza e la durata dei materiali sotto sollecitazioni prolungate. Solo al termine di tale verifica potranno essere montate in modo definitivo.

La turbina, una volta assemblata, raggiungerà un’altezza al mozzo di 185 metri. Ovvero paragonabile a quella di un edificio residenziale di 63 piani. Mentre il diametro del rotore supererà i 310 metri, stabilendo nuovi record per dimensioni e capacità produttiva. Tale impianto rappresenta un notevole miglioramento rispetto al precedente primato di una pala lunga 147 metri realizzata da un altro produttore.

Ma la crescita di Dongfang non si ferma qui. In tempi brevi, infatti, l’azienda ha sviluppato anche una turbina eolica galleggiante da 17 MW. Dimostrando un elevato dinamismo e una spinta all’innovazione. Elementi che puntano a rafforzare la sua posizione nel settore delle energie rinnovabili. Confermando così la sua ambizione di diventare un punto di riferimento globale. Nel frattempo, non resta che attendere e scoprire come evolveranno i lavori per la nuova turbina.