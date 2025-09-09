Ad
PosteMobile Creami WOW 150: 150GB e 4G+ sotto 7€/mese

PosteMobile Creami EXTRA WOW 150 offre 150GB in 4G+, chiamate e SMS illimitati a 6,99€/mese con rete Vodafone stabile.

Se stai pensando di cambiare operatore, questa potrebbe essere una di quelle occasioni che fanno davvero alzare le sopracciglia. L’offerta si chiama PosteMobile Creami EXTRA WOW 150 Online ed è riservata solo ai nuovi clienti che la attivano via web. L’idea è semplice: darti tanti giga e chiamate senza limiti, a un prezzo che rimane tra i più bassi del mercato.

 

PosteMobile Creami EXTRA WOW 150: 150GB e 4G+ stabile sotto i 7€ al mese

Per 6,99 euro al mese hai a disposizione 150GB in 4G+, con una velocità che può arrivare fino a 300Mbps. Significa streaming fluido, videochiamate senza intoppi e la possibilità di usare hotspot senza pensieri, visto che la condivisione della connessione è inclusa. Sul fronte voce non c’è nessuna sorpresa: minuti e SMS illimitati, quindi puoi dimenticarti le ansie da credito che finisce troppo presto.

Un dettaglio che tranquillizza è la rete Vodafone, che copre oltre il 99% della popolazione italiana in 4G. In altre parole, non importa se ti trovi in città o in un paese più piccolo: nella maggior parte dei casi avrai segnale stabile e potrai navigare senza rallentamenti.

Il costo di attivazione è di 20 euro: 10 per la SIM e 10 come prima ricarica, che copre anche il primo canone mensile. Da lì in poi, il rinnovo sarà automatico, ma c’è un piccolo dettaglio da ricordare: la SIM deve avere credito disponibile. Se dimentichi di ricaricare, le tariffe base diventano subito attive e rischi di pagare 18 cent/min per le chiamate, 12 cent/SMS e 2 euro al giorno per soli 500MB di internet. Fortunatamente, puoi anche decidere di bloccare la navigazione a consumo così da evitare brutte sorprese.

Oltre al pacchetto principale, ci sono anche alcuni servizi inclusi che tornano sempre utili: “Ti cerco” e “Richiama ora” per non perdere chiamate, l’avviso di chiamata e il numero dedicato per controllare il credito residuo. Tutto senza costi aggiuntivi.

In sintesi, questa offerta mette insieme tre ingredienti che non è facile trovare insieme: tanti giga, un prezzo basso e la solidità della rete Vodafone. Non è un pacchetto complicato, non ci sono mille clausole da interpretare: è un piano lineare, pensato per chi vuole una connessione stabile senza svuotare il portafoglio.

