PosteMobile Creami WOW 150: 150GB e 4G+ sotto 7€/mese

Se stai pensando di cambiare operatore, questa potrebbe essere una di quelle occasioni che fanno davvero alzare le sopracciglia. L’offerta si chiama PosteMobile Creami EXTRA WOW 150 Online ed è riservata solo ai nuovi clienti che la attivano via web. L’idea è semplice: darti tanti giga e chiamate senza limiti, a un prezzo che rimane tra i più bassi del mercato.

PosteMobile Creami EXTRA WOW 150: 150GB e 4G+ stabile sotto i 7€ al mese

Per 6,99 euro al mese hai a disposizione 150GB in 4G+, con una velocità che può arrivare fino a 300Mbps. Significa streaming fluido, videochiamate senza intoppi e la possibilità di usare hotspot senza pensieri, visto che la condivisione della connessione è inclusa. Sul fronte voce non c’è nessuna sorpresa: minuti e SMS illimitati, quindi puoi dimenticarti le ansie da credito che finisce troppo presto.

Un dettaglio che tranquillizza è la rete Vodafone, che copre oltre il 99% della popolazione italiana in 4G. In altre parole, non importa se ti trovi in città o in un paese più piccolo: nella maggior parte dei casi avrai segnale stabile e potrai navigare senza rallentamenti.

Il costo di attivazione è di 20 euro: 10 per la SIM e 10 come prima ricarica, che copre anche il primo canone mensile. Da lì in poi, il rinnovo sarà automatico, ma c’è un piccolo dettaglio da ricordare: la SIM deve avere credito disponibile. Se dimentichi di ricaricare, le tariffe base diventano subito attive e rischi di pagare 18 cent/min per le chiamate, 12 cent/SMS e 2 euro al giorno per soli 500MB di internet. Fortunatamente, puoi anche decidere di bloccare la navigazione a consumo così da evitare brutte sorprese.

Oltre al pacchetto principale, ci sono anche alcuni servizi inclusi che tornano sempre utili: “Ti cerco” e “Richiama ora” per non perdere chiamate, l’avviso di chiamata e il numero dedicato per controllare il credito residuo. Tutto senza costi aggiuntivi.

In sintesi, questa offerta mette insieme tre ingredienti che non è facile trovare insieme: tanti giga, un prezzo basso e la solidità della rete Vodafone. Non è un pacchetto complicato, non ci sono mille clausole da interpretare: è un piano lineare, pensato per chi vuole una connessione stabile senza svuotare il portafoglio.