NASA: primo reattore nucleare sulla Luna entro 5 anni

La NASA ha recentemente annunciato un ambizioso progetto, ossia installare un reattore nucleare sulla Luna entro i prossimi cinque anni. L’obiettivo è garantire energia continua e affidabile per le future basi lunari, supportando missioni sia umane che robotiche, indipendentemente dal ciclo giorno-notte della Luna.

L’energia solare, pur efficiente, presenta limiti dovuti alle lunghe notti lunari di circa 14 giorni. Un reattore nucleare può invece fornire potenza costante, indispensabile per strumenti scientifici, habitat e sistemi di supporto vitale, senza interruzioni.

Il progetto Kilopower e il nuovo reattore, la visione della NASA per l’energia nucleare sulla Luna

Il programma rientra nel più ampio progetto Kilopower, iniziato negli ultimi anni per sviluppare piccoli reattori nucleari sicuri e compatti, progettati specificamente per l’esplorazione spaziale. Il nuovo reattore sarà in grado di fornire tra 1 e 10 kilowatt di energia continua, sufficiente a mantenere in funzione una base robotica o una piccola stazione abitata. Oltre alla produzione energetica, l’impianto servirà da laboratorio per testare materiali, scudi radiativi e tecnologie di sicurezza per future applicazioni nello spazio profondo.

Garantire energia continua è uno dei principali ostacoli alla creazione di una presenza permanente sul suolo lunare. Il reattore permetterà di alimentare habitat, robot esplorativi e strumenti scientifici durante le lunghe notti lunari e le tempeste di polvere, rendendo le missioni più autonome e sicure. In prospettiva, questa tecnologia potrebbe anche essere un passo verso la colonizzazione di Marte, dove la disponibilità di energia solare è altrettanto limitata e l’affidabilità è fondamentale per una buona riuscita.

Il futuro dell’energia presente nello spazio

L’annuncio della NASA segna un cambio di paradigma nell’esplorazione spaziale, dal supporto energetico intermittente alla disponibilità di energia in modo costante e indipendente. Il reattore nucleare lunare rappresenta non solo una svolta tecnologica, ma anche una pietra miliare per la creazione di basi permanenti, la ricerca scientifica avanzata e la preparazione delle future missioni interplanetarie.