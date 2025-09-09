iPhone 17 Pro e Pro Max: info, prezzi e immagini dall’Evento Apple

Apple ha appena ufficializzato tutte le specifiche dei suoi nuovi iPhone 17 Pro e Pro Max in occasione dell’evento ‘Awe Dropping’. I due top di gamma non deludono le aspettative e puntano sul comparto fotografico, l’esclusivo sistema di raffreddamento e il design. Quest’ultimo non presentava particolari modifiche dal 2020, adesso è stato rifatto da zero ed è il motivo per cui i due dispositivi simboleggiano un vero e proprio salto generazionale rispetto ai loro predecessori. Si distinguono, inoltre, per un comparto tecnico durevole, miglioramenti evidenti nell’hardware e per l’esperienza d’uso. Nel complesso, più di un semplice passaggio di testimone.

Caratteristiche chiave dei nuovi iPhone 17 Pro e Pro Max

La serie 17 Pro introduce uno zoom ottico fino a 8x, un notevole salto rispetto ai 5x della generazione precedente, permettendo foto più dettagliate da lontano e un’esperienza visiva di alto livello. Merito anche delle fotocamere, i tre obiettivi sono tre Fusion camere da 45 Megapixel.

17 Pro e Pro Max vantano l’incredibile chip A19. Per mantenere il dispositivo stabile durante carichi d’uso intensi come le sessioni di gaming o le registrazioni prolungate in alta risoluzione, è presente un innovativo sistema di raffreddamento con vapor chamber, una soluzione inedita nella storia degli iPhone. La camera di vapore introdotta permette di dissipare il calore di ogni singolo componente, alleggerendo il carico di lavoro per l’intero dispositivo e per il processore. La combinazione del chip super potente e della vapor chamber, con l’aiuto dell’alluminio, rende il dispositivo prestante e durevole.

Il design in alluminio e vetro è un’altra importante novità. L’alluminio segna un ritorno ad un materiale fino ad ora accantonato. Rispetto al titanio, è anche un conduttore di calore 20 volte più efficiente. Anche le colorazioni sono in parte inedite. Includono tonalità fresche e nuove come arancione e blu scuro, mai viste prima nella linea Pro.

Il design è ottimizzato anche per contenere la batteria in meno spazio, senza rinunciare ad una potenza tale da garantire il 40% di prestazioni in più.

I vantaggi principali dei nuovi modello Pro in sintesi

Foto ricche di dettagli grazie allo zoom 8x.

Performance ottimale e massime prestazioni anche sotto stress grazie al nuovo sistema di raffreddamento.

Look moderno e distintivo, con materiali differenti e tonalità cromatiche inedite.

Insomma, iPhone 17 Pro e Pro Max non si limitano ad aggiornarsi rispetto agli altri iPhone o dispositivi della concorrenza: puntano a ridefinire la fascia alta del mercato con innovazioni concrete che al momento li rendono una mossa vincente. Apple sta giocando le proprie carte per competere a livelli ancora più alti. Per quanto riguarda il prezzo, iPhone 17 Pro sarà disponibile a partire da 1099 dollari e il Pro Max a partire da 1119 dollari. Entrambi debutteranno sul mercato il 19 settembre.