Celly presenta le sue ultime novità tech all’IFA 2025

Durante l’edizione 2025 dell’IFA, Celly si presenta con un’offerta rinnovata che abbraccia diversi mondi. Dalla protezione alla ricarica, passando per accessori da viaggio e soluzioni studiate per i più piccoli. Berlino diventa così la vetrina ideale per svelare anteprime che andranno presto ad arricchire il catalogo del brand. Con particolare attenzione ai dispositivi Apple e al nuovo iPhone 17. Le nuove cover dedicate allo smartphone di prossima uscita rappresentano uno dei punti di forza della collezione. Per chi cerca trasparenza ma con un tocco distintivo c’è GELSKIN MAG (19,99 €), disponibile in nero, blu, giallo e verde. Quest’ultima è compatibile con MagSafe.

Più sobria è MAGSLIM (19,99 €), proposta in bianco o nero con finitura soft touch. Design trasparente e dettagli opachi definiscono invece MAGMATT (19,99 €), pensata anche per proteggere i punti più delicati del telefono. Per chi ama distinguersi, arriva MAGSAND (19,99 €), con effetto sabbia elegante in bianco o nero. Inoltre, arriva WALLY MAG (29,99 €), cover a libro con chiusura magnetica e tasche interne, che funge anche da stand. Infine, MAGSTAND (29,99 €) integra un anello rotante per una presa sicura o per sorreggere il telefono in verticale o orizzontale. Ad arricchire la gamma arrivano GLASSKIT (19,99 €), kit per l’applicazione rapida del vetro protettivo, e MAGFINGER (9,99 €), anello circolare compatibile con MagSafe da usare come supporto o grip.

Celly: ecco i prossimi dispositivi in arrivo

Per i viaggiatori, l’azienda presenta soluzioni versatili. Il caricatore pieghevole MAGPOCKET3IN1WH (49,99 €), che ricarica smartphone, auricolari e smartwatch. Gli adattatori MULTIPLUGSL nelle versioni da 25W (39,99 €), 45W (49,99 €) e 65W (59,99 €). A cui si aggiunge un adattatore universale proposto a 9,99 € nelle varianti europee, americane e britanniche. A chi desidera avere sempre con sé una postazione da lavoro è dedicato il KITTRAVEL (59,99 €), con tastiera pieghevole, mouse wireless, supporto per smartphone e accessori. Racchiusi in una custodia rigida disponibile in blu o nero.

Non manca la linea Tech for Kids, che si arricchisce dello speaker wireless (49,99 €) con luci RGB e due microfoni, pensato per giochi musicali e performance in famiglia. Lo spirito ludico è presente anche nel packaging, che può essere riutilizzato e colorato dai bambini stessi, trasformandosi in parte integrante dell’esperienza.

La sezione ricarica evidenzia caricabatterie più performanti. A tal proposito, ci sono i modelli da viaggio con schermo integrato, disponibili in varianti da 45W (59,99 €), 65W (79,99 €) e 100W (99,99 €). I quali includono due porte USB-C e una USB-A. Mentre il display LED fornisce informazioni su potenza erogata, tempi di ricarica e temperatura. Accanto a quest’ultimi, ci sono i caricabatterie da muro con tecnologia GaN. I quali si distinguono per il design ultra-slim (1 cm di spessore). Il modello da 25W con una porta USB-C costa 24,99€. Quello da 45W (1 USB-C e 1 USB-A) 34,99€. Mentre la versione da 65W (2 USB-C) è proposta a 49,99€.

Anche i powerbank sono stati rinnovati. La linea MAGPB offre modelli da 5.000 mAh (29,99 €) e 10.000 mAh (39,99 €) con finitura soft touch e compatibilità MagSafe. Mentre MAGPB5000ALU (49,99 €) unisce design ultrasottile e scocca in alluminio. Per chi ha bisogno di autonomia extra ci sono le versioni da 20.000 mAh con display LED e ricarica multipla, disponibili in due potenze: 65W a 69,99 € e 100W a 79,99€.