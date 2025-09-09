MG4 di MG: prezzo stracciato e batteria semi-solida

La nuova MG MG4 Anxin Edition è stata presentata in Cina con un prezzo di soli 102.800 yuan, poco più di 12.300 euro. Una cifra che attira subito l’attenzione, perché porta sul mercato una batteria allo stato semi-solido finora riservata a modelli di fascia alta. Questa versione non punta a promettere miracoli, ma segna un passo deciso verso la diffusione di una tecnologia finora elitista. La variante Anxin abbandona dunque la batteria LFP per adottare accumulatori agli ioni di litio a base di manganese, forniti da Suzhou QingTao Power Technology. I dati completi non sono stati ancora divulgati, visto che le consegne inizieranno solo a fine anno

Secondo fonti cinesi, la densità energetica della nuova MG raggiunge i 180 Wh/kg, con un’autonomia di 537 km nel ciclo CLTC. Il confronto con il pacco batteria da 150 kWh di NIO, capace di 261 Wh/kg, mostra la distanza tecnologica, ma sottolinea anche il valore dell’operazione: rendere accessibile una soluzione destinata finora ai veicoli premium. Il prezzo finale è probabilmente ciò che forse sorprende più do qualunque cosa: insomma quale altra auto così è sotto i 13.000 euro?

Caratteristiche della nuova compatta MG

La nuova MG MG4 è lunga precisamente4.395 mm, mentre in altezza abbiamo 1.842 mm. In larghezza? 1.551 mm in altezza e si ha poi un passo di 2.750 mm. La motorizzazione, anche in questa versione, resta affidata a un propulsore elettrico da 120 kW, pensato per offrire equilibrio tra prestazioni e consumi. In alternativa alla batteria semi-solida, restano disponibili due varianti con tecnologia LFP: la prima da 42,8 kWh, capace di percorrere 437 km, e la seconda da 53,9 kWh, con un’autonomia dichiarata di 530 km secondo ciclo CLTC. Numeri che collocano la compatta del marchio MG tra le opzioni più concrete nella fascia media del mercato elettrico. Resta da vedere se l’arrivo della versione MG Anxin Edition in Europa diventerà realtà. L’attesa è alta, perché la combinazione tra prezzo contenuto e tecnologia semi-solida potrebbe suscitare grande interesse. Quale altro marchio riuscirà a proporre una soluzione simile?